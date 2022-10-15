賢學思政4人涉串謀煽動顛覆國家政權今日求情　下周六判刑

已解散的學生組織「賢學思政」4名成員，前召集人王逸戰、前秘書長陳枳森、前發言人黃沅琳和朱慧盈，今年7月底承認違反《港區國安法》「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」罪，早上在區域法院求情，法官將案件押後至下周六(22日)判刑。

辯方求情時表示，賢學思政涉案的7次街站，均在首宗《國安法》唐英傑案之前，此前法庭並未曾裁決「光時口號」有甚麼含意。如果與「光城者案」比較，今次案件案情並無提及被告使用社交媒體、召開記者招待會宣傳政治理念，街站言論亦無繪影繪聲的暴力形容，更無涉及武器；而他們煽動的對象，只是當時當刻途經街站的市民，因此罪責應該較輕。

辯方律師形容 4 人為「乳臭未乾的年輕人」

辯方指，「賢學思政」的目標受眾屬「和理非」，並非刀刀槍槍、拳拳腳腳的人，光看組織名字則比較「書生」，而國家今日仍然屹立不倒、欣欣向榮，任何心智成熟的人行過，見到4名「乳臭未乾的年輕人」，講的內容虛無飄渺，好難被他們的言論所煽動。

第二被告陳枳森代表律師指，陳枳森在7次街站中，只在其中一次發言，時長共18分鐘，最後一次出現是去年2月，與9月被捕時相距7個月，相信「自動放棄犯案」的減刑因素適用於他。第三被告朱慧盈及第四被告黃沅淋，早前已索取教導所報告。辯方稱，他們的教導所報告正面，而他們均對自己的行為感到後悔，懇請法庭判入教導所。

法官將案件押後至下周六判刑，稱相信屆時可處理部分甚至所有被告的判刑。



