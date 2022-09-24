賢學思政4人認串謀煽動顛覆國家政權罪求情 官押後至10月15日再訊

已解散的學生組織「賢學思政」四名成員，前召集人王逸戰、前秘書長陳枳森、前發言人黃沅琳和朱慧盈，今年7月底悉數承認串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，今日（24日）於區域法院求情，辯方主要希望法庭考慮部分被告在案發後期時主動退出「賢學思政」，或沒有作出公開行為，應屬《國安法》中所指的「自動放棄犯罪」，並希望法庭考慮本案屬「情節輕微」而非「情節嚴重」。法官把案件押後至10月15日繼續作進一步補充求情或判刑，期間會為黃沅琳和朱慧盈索取教導所報告。



案情指，四名被告依次為20歲王逸戰、20歲陳枳森、18歲朱慧盈及19歲黃沅琳。他們承認於2020年10月25日至2021年6月16日期間，在香港與其他人一同串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或其他非法手段，旨在顛覆國家政權，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度；推翻中華人民共和國中央政權機關或香港特別行政區政權機關。

王逸戰代表律師：同意判監是唯一判刑考慮選項

王逸戰在求情信中提及他有悔意，但網上有報道卻指他「無悔」，郭偉健法官希望得知網上報道內容出處是否來自王逸戰本人，還是來自其朋友，建議辯方需時向王逸戰索取指示，以便法庭考慮。辯方索取指示後解釋指，王逸戰日前撰文自言對結果雖然無期盼，但亦無怨無悔，其實意指他沒有埋怨他人激發或誤導他，「無悔」則非指他沒有悔意，而是他在還押一年內沒有蹉跎歲月，努力學習，改善不足，希望香港變得更好，不想香港走下坡。惟郭官認為王逸戰並非只抒發感想，文中更勸勉他人「繼續擇言固執，一起昂首走那未完的路」。

另外，王逸戰的代表律師表明本案行為雖然嚴重，但亦不屬《國安法》中的「情節嚴重」類別，亦同意判監是唯一判刑考慮選項。

陳枳森冀出獄後服務香港及回報家人養育之恩

辯方為陳枳森求情時指，陳自兩歲起父母離異，母親身兼父職，而陳與母親及外婆相依為命，其外婆上周日去世，陳亦沒有機會見外婆最後一面。陳亦自6歲起參加基督少年軍，中五時擔任學生會主席，而陳與家人因2019年社會事件政見不同，關係嚴重撕裂，外婆得知陳被捕後充溢以淚洗面、喃喃自語，母親亦患上肩周炎，需要接受職業及物理治療。陳在獄中有幸與母親修補關係，並用心修讀都會大學社會科學學士學位，其求情信中提及係自少立志成為社工，認為「夢想破滅如同死刑」，亦因他未能盡孝令家人奔波而非常自責，希望出獄後可以更務實的方式服務香港及回報家人的養育之恩。

黃沅琳去年已公開表明退出賢學思政

辯方為黃沅琳求情時她背景良好，沒有案底，就讀浸會大學宗教哲學系二年級，兼職補習社導師。而黃加入「賢學思政」只是希望香港變得更好，黃早於2021年3月2日在Facebook公開表明退出賢學思政，以專心於學生會事務，希望法庭可考慮此屬「自動放棄犯罪」，她亦是「其他參加者」而非組織主要的成立者或參加者，犯案情節較輕，沒有精密組織，沒有實質武力，影響力也不高，希望法庭為她索取背景報告。

朱慧盈曾到內蒙古及泰國義教

朱慧盈的求情則指她有正面良好品格，曾到內蒙古及泰國義教，幫助老人安排每日健康檢查，求情信中指出朱本性善良，持有正向價值觀，讚賞朱的學業及工作態度。而朱當時沒有意會到其行為嚴重性，但現已知道並對此感到非常後悔，以此為戒，強調絕對沒有全心挑戰香港法律及國安法，希望法庭考慮其行為情節輕微，為她索取勞教中心報告。