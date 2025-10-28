賣冒牌波鞋兼洗黑錢1300萬元　兩兄妹網店負責人被捕

海關於上周一(20日)採取特別執法行動，打擊網店售賣冒牌波鞋及洗黑錢案件，檢獲1,100件冒牌波鞋及衣物，市值200萬元，拘捕2人，他們年齡分別31及29歲，為兄妹關係，相信是網店負責人。

鞋墊下縫線粗糙

海關早前接獲市民舉報，指有網店售賣冒牌波鞋，經過深入調查及在商標持有人的協助下，海關突擊搜荃灣工廈一單位，檢獲該批貨物及採集大量數碼證據。涉案的冒牌波鞋仿真度高，但鞋盒破舊，與正品鞋盒有明顯分別，鞋墊下的縫線粗糙，部分帶有偽造大型交易平台「已認證」配件，以此誤導消費者。