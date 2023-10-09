賣地收入未如理想 料赤字高於預期 陳茂波：務實考慮樓市措施

特首李家超任內第二份《施政報告》於本月25日發表，市場關注政府會否在報告內宣布樓市「減辣」或「撤辣」。財政司長陳茂波表示，對於業界要求撤銷樓市「辣招」，會參考市況及當時政策制訂的環境作務實考慮；又指今年樓市交投量較去年增加，現時樓市水平與去年底相若。另外，陳茂波承認受賣地收入未如理想影響，本年度財政赤字會比預算案時預期的數字高。

近日政商界均有不少聲音要求政府撤銷「辣招」刺激樓市，陳茂波昨在商台節目上指，樓市和股市都有其周期，樓價與去年底比較相若，交投量亦比當時的平均高；樓市和股市都受經濟和市場氣氛多個因素影響，他重申政府會參考市場情況，以及當時政策制訂的環境，作務實考慮。

被問到今個財政年度首兩個季度，政府只售出兩幅官地，連補地價項目，估計暫時只有約156億元賣地收入，遠未及年度目標的850億元。陳茂波承認「今年赤字會比預算案時大」，與賣地收入受影響有關，但強調本港財政中長期都屬穩健。

訪港旅客恢復至疫情前七八成

陳茂波又指，自通關以來本港市面暢旺，訪港旅客恢復至疫情前七、八成，私人消費亦達到疫情前九成。他預計，未來多個大型活動，會帶來大量商務旅客；希望本港服務能夠有所提升，為旅客帶來更好體驗、建立口碑。