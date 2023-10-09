熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-09 04:30:56
日報

賣地收入未如理想 料赤字高於預期 陳茂波：務實考慮樓市措施

分享：
賣地收入未如理想 料赤字高於預期 陳茂波：務實考慮樓市措施

賣地收入未如理想 料赤字高於預期 陳茂波：務實考慮樓市措施

特首李家超任內第二份《施政報告》於本月25日發表，市場關注政府會否在報告內宣布樓市「減辣」或「撤辣」。財政司長陳茂波表示，對於業界要求撤銷樓市「辣招」，會參考市況及當時政策制訂的環境作務實考慮；又指今年樓市交投量較去年增加，現時樓市水平與去年底相若。另外，陳茂波承認受賣地收入未如理想影響，本年度財政赤字會比預算案時預期的數字高。

Ad Block
財政司長 陳茂波

陳茂波料今年財赤較預期高。

近日政商界均有不少聲音要求政府撤銷「辣招」刺激樓市，陳茂波昨在商台節目上指，樓市和股市都有其周期，樓價與去年底比較相若，交投量亦比當時的平均高；樓市和股市都受經濟和市場氣氛多個因素影響，他重申政府會參考市場情況，以及當時政策制訂的環境，作務實考慮。

被問到今個財政年度首兩個季度，政府只售出兩幅官地，連補地價項目，估計暫時只有約156億元賣地收入，遠未及年度目標的850億元。陳茂波承認「今年赤字會比預算案時大」，與賣地收入受影響有關，但強調本港財政中長期都屬穩健。

訪港旅客恢復至疫情前七八成

陳茂波又指，自通關以來本港市面暢旺，訪港旅客恢復至疫情前七、八成，私人消費亦達到疫情前九成。他預計，未來多個大型活動，會帶來大量商務旅客；希望本港服務能夠有所提升，為旅客帶來更好體驗、建立口碑。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受