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本地
2023-10-04 16:38:00

賣地計劃｜下季僅推一地涉110伙　整季合共提供3200個單位 (持續更新)

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賣地計劃｜下季僅推一地涉110伙，整季合共提供3200個單位。(陳奕釗攝)

發展局局長甯漢豪周三（4日）公布本財政年度新一季（10月至12月）的賣地計劃。甯漢豪表示，新一季將推出一幅位於大嶼山長沙的住宅用地，連同其他項目，預計本年度第3季合共可提供3,200個單位。

發展局公布第3季推大嶼山長沙住宅地

甯漢豪指，第三季賣地計劃出售大嶼山長沙住宅用地，涉及110伙，而港鐵及市建局各有項目推出。

港鐵將推出東涌東站的第一期招標，涉及1,200伙；市建局分別推啟德道/沙浦道、盛德街項目合共提供1,450伙，而私人發展及重建項目，則有7個項目完成補地價，涉440伙，以上不同來源今季度私人房屋供應3,200伙。

至於連同今財年上半年，首三個季度合共提供10,150伙，接近全年目標的80%；她續指，今季度將不會推出商業用地。

香港夜繽紛｜陳茂波：出來走動令市面更熱鬧　楊潤雄：逾八成戲院陸續提供夜場或尾場優惠 甯漢豪 (林俊源攝)

甯漢豪：要滿足房屋及經濟用地需求

被問及會否對樓市進行減辣，甯漢豪回應沒有補充，她指政府有推地供應目標，要滿足房屋及經濟用地需求，因此不能夠在市況好時才推地，而市況不好時候會按步就班推地，按照每季度達標情況作平衡。

甯漢豪重申，現時賣地目標已達八成，是每季度因應市況推出不同土地，今季推出大嶼山長沙土地屬於較為細小地皮，服務的市場以中大型單位。

商業樓面空置達10% 指減緩商業地有道理

甯漢豪又回應有關本季擱置推出商業地皮，今季度無商業地推出，是看到商業樓面空置率平均達到10%以上，現時候減緩商業地皮推售有道理。至於多層大廈產業用地早前進行意向調查，收到10個潛在投資者表示有興趣，正因應意見敲定招標條款，會爭取早日首批推出。

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