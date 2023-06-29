賣地計劃｜下季推售啟德東涌兩住宅地 合共提供1740個單位 (持續更新)

同時，甯漢豪指下季料有11個項目完成地契修訂，而連同首季的供應，首兩季共提供8,280個，接近目標12,900伙的6成半。而今年度有一幅東涌住宅地設有青年宿舍，但並非下季推的該東涌地，她表示，無論東涌還是啟德的地塊，所在地都屬於優越位置，亦是四道八達的地方。

賣地首要考慮房屋及商業用地需要

對於近期政府數幅土地出現流標及價格與預期有別，甯漢豪指出，政府賣地首要是考慮房屋及商業用地的需要，稱政府賣地非以市場預期價格作為比較，而是與專業部門所定的底價作比較，她又指雖然過往雖然有地皮流標，但之後重推時候仍然能夠成功批出。

至於衙前圍道的用地，甯漢豪表示去年已經獲得古諮會的支持，預計所有保育安排已經處理好。

甯漢豪另回應高球場及沙中綫問題

近期高球場收回一事，甯漢豪認為，本港任何土地項目均有爭議，會以平常心去面對，指政府目標好清晰，32公頃土地在短期租約到期後將會歸政府所有，康文署將會進行管理，因將來土地大部份將作為靜態的公園。至於北面9公頃作部份建屋的目標無改變，現時處環評程序去檢視密度，建公營房屋為政府目標。

此外，甯漢豪回應沙中綫問題時指，屋宇署已清楚表示，周三（28日）的檢控只屬政府一系列刑事調查的一部份，而她作為政府人員不應隨便評論，而屋宇署亦表明正考慮是否上訴。