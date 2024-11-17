賣淫集團安排海外旅客來港賣淫 收入逾千萬 28人被捕

港島總區反三合會行動組、港島總區情報組及港島總區特別職務隊人員經深入調查及情報分析後，於本月15及16日進行代號「擊浪者」(WAVESTRIKER)的掃黃行動，突擊搜查灣仔區一目標大廈的多個劏房單位，成功搗破一個非法賣淫集團及一個位於火炭區用作儲存協助賣淫用具的倉庫。行動合共拘捕28人。部分人已被起訴，明日(17日)於東區裁判法院提堂。其餘被捕人士現已獲准保釋候查。

灣仔劏房提供賣淫服務 警方指，初步調查顯示，該集團由今年年初開始運作，至今營運收入估計超過一千萬元。該集團涉嫌招攬並協助海外人士以旅客身份入境賣淫，其後安排性工作者於灣仔區商住大廈的劏房單位提供賣淫服務，以及為性工作者提供賣淫所需的物品及協助。



行動合共拘捕28人，包括相信為集團骨幹成員的2名本地男子和4名本地女子，年齡介乎25至59歲；持旅行簽證來港從事性工作的18名外籍女子，年齡介乎24至42歲；及涉嫌長時間向賣淫集團租出單位以作賣淫用途的2名本地男子及2名本地女子，年齡介乎59至65歲。他們分別涉嫌「依靠他人賣淫收入為生」、「控制他人而目的在於使他人賣淫」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」、「違反逗留條件」及「出租處所以供用作賣淫」。警方在行動中檢獲超過11萬元現金、多個名牌手袋、一次性毛巾、避孕套及潤滑劑等。

