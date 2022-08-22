賣豬仔騙案 警拘5人最細17歲 最少22人仍禁錮柬緬 9人失聯

港人被「賣豬仔」到東南亞國家後遭禁錮轟動全港。警方以「串謀詐騙」罪拘捕5名港人，涉嫌透過求職騙案誘騙港人到東南亞；而截至昨日累計接獲36名港人向當局求助，當中14人已確認重獲「自由」，另外22人料仍被禁錮於柬埔寨或緬甸，其中9人近期未能聯絡。被「賣豬仔」港人慘況進一步曝光，有受害者指在緬甸KK園區須每日工作逾10小時，「達標」才有飯吃，期間只能以文字或錄音與家人通訊，若嘗試逃走會被打至頭破血流。 警方於上周五(19日)至昨晨(21日)期間，以「串謀詐騙」罪拘捕3男2女，年齡介乎17及51歲。當中23歲和30歲男子料為骨幹成員，負責聯絡和操控另外兩名被捕人去招攬受害人；另一名28歲女子則在社交網站發表有關求職詐騙的帖文，警方不排除落案起訴個別人士。有傳媒引述消息指，其中一名被捕女子，為日前遭網民揭發的騙徒，之前曾在社交平台大量發文，以「包食包住包機票」及底薪10萬元人民幣作招徠，招募求職者到東南亞做網路銷售工作。警方截至昨日接獲36名港人有關跨境詐騙的求助個案，包括32男4女，年齡介乎19至57歲。當局已確認14人安全和自由，其中11人已返港，3人按自己意願暫不回港；另外22人相信仍於柬埔寨或緬甸被禁錮，當中13人已取得聯絡並確定暫時安全，另9人則未能聯絡上。

被禁錮KK園區 要求家屬交贖金 民建聯接獲被禁錮港人X的母親求助，指其子X於7月在社交媒體上看到招聘廣告，數日內已有人幫他買機票和訂酒店，交收當晚即出發，到達泰國後被人帶到緬甸，再向母透露被禁錮於被稱作「豬仔煉獄」的KK園區。X的母親表示，KK園區的守衛沒收兒子的電話，僅每日不定時短暫將電話交給X，讓他透過WhatsApp報平安，每次只限幾分鐘。當被問及具體工作情況時，X即說：「唔好講」、「唔好問」和「胃突然好痛」，家屬懷疑X暗示受虐打。 惟X曾提到，自己初到園區時情緒不穩，集團曾安排港人安慰他，園內亦遇到中學同學；而另有被擄的台灣人嘗試向外界求救和逃跑，被發現後「被打到頭破血流、成道牆都係血」。門口有持槍和棍的人把守，亦令他不敢逃走。家屬又指，集團因園區近日受外界高度關注，要求他們停工，又提出交出幾萬港元贖金會讓X離開。家屬已報警求助，及獲入境處跟進。

有公司勞役「不達標」員工 一名被拐到緬甸園區、尚未脫困的港人向傳媒表示，6月在泰國旅行途中被人拐走，先被帶到泰國邊境城市工作，再被拐到緬甸，形容園區出入口有軍人駐守，每天工作如不達標會被罰做仰臥起坐、掌上壓等。他形容園內其他公司手法更嚴重4至5倍，包括要求跑圈、用手銬將他們扣在樓梯且要就地便溺、毆打、電擊等。 該名港人又稱，曾向中國駐泰國大使館和駐緬甸大使館求助，前者指他並非身處境內而拒絕幫忙，後者只著他找方法逃走，但他得悉有人逃走失敗而中槍。他又指早前曾向香港警方求助，至上周三有警方人員指案件已交由專責小姐跟進，惟至前日仍未有人聯絡，他不知還可找誰跟進。