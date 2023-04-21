賣資料賺外快變疑犯被捕7次 警拘34人渉詐騙洗黑錢 涉款逾1200萬元

今年首季將軍澳警區發生605宗科技罪案及詐騙案，較去年同期急升75%。將軍澳警區刑事部於是在過去兩星期，即9日至20日，展開名為「迅威」的行動，出動超過60名探員，反詐騙協調中心亦調動騙案應變小隊，主要打擊騙案及洗黑錢罪行，共拘捕34人，其中一名被捕人更因為提供個人資料被詐騙集團利用，在短期內被不同警區拘捕7次之多。

單一騙案最多損失 454 萬元

行動中，警方拘捕23男11女，包括一名內地女子及一名非華裔女子，年齡介乎18歲及64歲，涉嫌以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，涉及28宗案件，涉案騙款超過1,285萬元。在這28宗件中，以網上購物騙案及網上情緣騙案最多，分別佔8宗和9宗，其餘則是電話騙案、投資騙案和求職騙案。其中一宗電話騙案，受害人損失454萬元。行動中，亦檢獲手提電話、手提電腦、銀行咭及銀行文件等證物，不排除稍後有更多人被捕。