明日(1日)是國慶75周年，李慧琼在一個節目上表示，香港人應懷著興奮和感恩的心情回顧和展望國家的發展，並指香港慶國慶活動很多元化，向外界展現國家歷史文化及成就，亦希望吸引市民留港消費。她又提到，《施政報告》將於10月發表，是三中全會後的首份報告，需要貫徹落實有關決定。近期很多人都在討論香港的金融、航運及貿易中心的地位是否有所弱化，過去亦有部分海外企業不經香港，直接進入内地投資，認為香港要思考如何發揮好「超級聯繫人」的角色，為企業提供優惠。

全國人大常委李慧琼近日表示，香港的決策效率偏慢，一條啟德輕軌（智慧色集體運輸系統）要發展10年，擔憂建成後在技術上已落後，認為香港要全面深化改革。

香港決策效率偏慢 應摒棄「小政府」角色

李慧琼又說，現時香港的決策效率偏慢，認為政府有必要改善，以啟德為例，建造一條輕軌需時10年，擔心輕軌落成後在技術上已落後。她指這是香港特有現象，由於固有模式導致發展項目時間太長，建議政府研究減省決策流程所需的時間，摒棄「小政府」角色，轉型為「促進者」、積極有為，加強推動及引領市場，否則很難跟上新時代下的全面發展。

須加強愛國教育 不應停步

李慧琼希望《施政報告》在愛國教育上有著墨，讓市民愛國或對國家產生情感，需要透過實地視察，香港也有不少與國安、國家發展相關的展覽，應用好現有設施推行愛國主義教育，成為學校旅行的其中一個目的地。雖然近年香港社會的國安意識已有所增強，但不應停步，強調全民國家安全教育日必定會繼續推行。