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2023-09-06 16:55:23

購物騙案｜彈票黨扮買勞力士CHANEL 主腦夫婦3骨幹被捕 起回值100萬元贓物

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網上騙案｜彈票黨扮買勞力士CHANEL 主腦夫婦3骨幹被捕 起回值100萬元贓物

網上騙案｜彈票黨扮買勞力士CHANEL 主腦夫婦3骨幹被捕，起回值100萬元贓物。

一個網購彈票黨被警方偵破，5人被捕，起回價值100萬元的贓物。

秀茂坪警區重案組人員根據線報及經深入調查後，一連兩日（4至5日）展開代號「壯絕」的打擊網上購物騙案行動，行動中，警方在全港多區拘捕一名中國籍男子、一名外籍女子、一名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎30歲至60歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，搗破集團主腦用作儲存贓物的住宅單位，並起回兩隻手錶及19個手袋，總值約100萬元，亦檢獲3本支票簿、一本帳簿、8部手提電話及衣物等證物。

兩名疑犯今日提堂

該名31歲中國籍男子及該名30歲本地女子已被控合共一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件今日（6日）於觀塘裁判法院提堂；另外3名被捕人則已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

騙徒將偽造網上轉賬紀錄發予賣家

警方表示，詐騙集團會透過網上購物平台尋找正出售名貴手錶、手袋及手提電話等貴價貨品的賣家，向賣家佯裝買貨，將偽造的網上轉賬紀錄發送予賣家，同時亦將無效的支票經銀行入票機存入賣家戶口，再利用手機速遞叫車平台安排速遞員與賣家交收貨品。賣家看到賬戶中顯示的銀行存入記錄後，便將貨品交予速遞員，而在發現該項支票存款不能兌現時，已經無法聯絡騙徒。被捕人涉嫌與今年2月至9月於全港多區發生的20宗同類型騙案有關，涉款約100萬元。

留意「戶口結餘」及「可用結餘」

警方呼籲市民在網上購物時應提高警覺。交收貨物前，市民應先進行風險評估，留意對方帳戶評語、開戶時間以及交易記錄。另外市民亦應小心核實自己的銀行戶口，檢查是否已收到涉及的款項，留意「戶口結餘」及「可用結餘」或以現金交收。

最高可被判罰款500萬元及監禁14年

警方重申，任何人如果以任何形式協助詐騙集團，同樣有可能觸犯以欺騙手段取得財產罪名，一經定罪最高可被判監十年；若借出銀行戶口供詐騙集團使用，亦可能干犯洗黑錢罪名，一經定罪可被判罰款500萬元及監禁14年。警方提醒市民切勿以身試法。

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