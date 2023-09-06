購物騙案｜彈票黨扮買勞力士CHANEL 主腦夫婦3骨幹被捕 起回值100萬元贓物

一個網購彈票黨被警方偵破，5人被捕，起回價值100萬元的贓物。

秀茂坪警區重案組人員根據線報及經深入調查後，一連兩日（4至5日）展開代號「壯絕」的打擊網上購物騙案行動，行動中，警方在全港多區拘捕一名中國籍男子、一名外籍女子、一名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎30歲至60歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，搗破集團主腦用作儲存贓物的住宅單位，並起回兩隻手錶及19個手袋，總值約100萬元，亦檢獲3本支票簿、一本帳簿、8部手提電話及衣物等證物。

兩名疑犯今日提堂

該名31歲中國籍男子及該名30歲本地女子已被控合共一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件今日（6日）於觀塘裁判法院提堂；另外3名被捕人則已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。