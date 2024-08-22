購買危疾保險 - 如實披露病歷的必要

購買危疾保險是為了在患上危疾時可減輕當下的財務負擔，解決個人及家人的燃眉之急。不過，若然投保時遺漏申報病歷或提供不實資料，則可能影響保單的有效性，以致無法獲得賠償。據保險投訴局2023年的數據顯示，危疾保險的索償糾紛個案中有超過三成涉及投保人「沒有披露事實」。保險合約是建基於「最高誠信」原則，投保時如實披露過往病歷是投保人應有的責任，如投保人能了解清楚保單內容及條款，便可避免因為對保單條款有誤解而產生爭拗。

投保時如實披露病歷是購買危疾保險的重要步驟，可避免影響保單的有效性及日後索償的爭拗。

為何要投購危疾保險 ?

危疾保險是一種專門為保障嚴重疾病，例如癌症、中風、心臟相關疾病等而設的保險產品。投保方式可以是一份獨立的保單，或以附加保障形式連同人壽保險一併購買。當受保人被確診患上符合保單定義的危疾（包括嚴重疾病或手術程序）時，保險公司會向受保人支付一筆過的賠償金，用途不限，以幫助受保人分擔財政壓力，如治療費用、生活開支等。值得一提的是，部分人會誤解醫療保險等同危疾保險，但兩者的賠償方式並不相同，醫療保險是多以「實報實銷」方式，向投保人賠償就傷病引致的醫療開支。大家應按個人的實際需要去選擇合適的保險產品。

未披露事實 可致索償 被拒？

保險合約是建基於「最高誠信」原則，投保人在投保時必須主動如實申報個人健康狀況及病歷。保險投訴局過往曾處理一項投訴，一名受保人在其危疾保單生效後15個月，被診斷患有左內側顳葉鈣化腫瘤，因此向保險公司就癌症申請危疾賠償。然而，保險公司發現受保人在投保時未有披露投保前八個月因上下肢無力及右邊面部麻痺的求診資料，因此以沒有披露重要事實為由，拒絕了她的賠償申請，而保險投訴局亦裁定保險公司的決定合理。投保人應謹記要全面披露所有重要資料，尤其是過往診症記錄及檢查發現的任何不正常結果，因為任何沒有披露的事實，都會影響保險公司的承保決定，以致保單的有效性，不論某個事實或狀況與最終索償的病症是否有直接關係。如你不確定某個事實是否重要，最好還是先作出披露 ，由保險公司決定是否需要你遞交補充資料或安排驗身。