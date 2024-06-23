賽西湖原本真係一個「湖」　半山水塘勝地曾釀驚人水災

踏入雨季，窗外淅淅瀝瀝。6月是香港的傳統雨季，也是暴雨最多的月份，歷史上駭人聽聞的「612雨災」及「618雨災」，都在6月出現。
文章出處：「當代中國」網站
其中1966年6月12日清晨，香港在一小時內錄得超過108毫米的雨量，北角山洪暴發，洪水從山上的賽西湖水塘湧至英皇道，大約50架停泊在斜坡的汽車被洶湧的潮水沖走，堆疊在明園西街，這一幕成為歷史定格。
事隔多年，水塘早被填平，惟全球暖化，香港暴雨頻仍，就算賽西湖氾濫不再，山下水患未見消失。
賽西湖水塘變公園 百年遺迹看歷史
乘車登北角寶馬山，不見賽西湖，只有一個「賽西湖公園」。山上湖泊不是沒有，只是半世紀前已被填平。
深入公園，水塘遺址佇立幽幽林間。水管飽經風霜，鏽迹斑斑，歲月痕迹藏不住古蹟的風華，荒廢數十載，麻石水閘典雅依舊，水壩石牆與草木融為一體，更添美態。
賽西湖水塘風光如畫 媲美西湖得名
賽西湖，又名「七姊妹水塘」或「寶馬山水塘」，百多年前由太古洋行私人開發。七姊妹是北角的舊稱，以此命名水塘尚可理解，「賽西湖」一名又是怎樣來？
舊日水塘風景如畫，居民常往游水嬉戲，就連九龍對岸的人都慕名而至，讚嘆風光媲美杭州西湖，於是冠上「賽西湖」的美名。
太古私人開發賽西湖 確保山下糖廠水源
1884年，太古在鰂魚涌海旁開設煉糖廠。由於產糖要用到大量淡水，為確保水源充足，於是在山上興建多座水塘，賽西湖是其中最大的一座，太古內部稱它為「5號水塘」。
賽西湖不但是太古的私人水塘，也會供水給鰂魚涌的居民。昔日香港食水短缺，賽西湖擔當重要角色，包括在1894年香港鼠疫期間，以及香港制水的日子，政府多次徵用賽西湖的淡水，以船隻運送給有需要的居民使用。
「612雨災」賽西湖氾濫 沖走汽車 傷亡慘重
不過水能載舟，亦能覆舟。賽西湖雖與港人共渡缺水難關，但亦曾在雨季，帶來無法忘懷的傷痛。
六、七十年代，香港暴雨連連，賽西湖水塘經常滿瀉，釀成天災。其中1966年的「612雨災」，暴雨導致賽西湖山洪暴發，澎湃洪水奔流而下，沖走數十架停泊在斜坡的汽車，汽車在北角明園西衝堆成小山，畫面震撼。這場雨災最終導致64人死亡，48人失蹤，29人受傷。
太古糖廠停產 賽西湖被填平 發展住宅
1972年，太古煉糖廠停產，賽西湖水塘亦隨之停用。後來太古把水塘填平，以約8,500萬將地皮售予長實發展地產，建成賽西湖大廈，套現資金發展太古城；部分土地歸還政府，1985年建成賽西湖公園。
如今寶馬山上再無賽西湖水塘，但市民仍可從賽西湖公園的百年水壩遺蹟，了解北角及太古的工業史，或從半山步道拾級而下，一邊眺望維多利亞港，一邊感受這個舊日旅遊勝地的魅力。
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