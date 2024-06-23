賽西湖原本真係一個「湖」　半山水塘勝地曾釀驚人水災

消失的賽西湖｜北角半山水塘 風光媲美西湖 612雨災沖走50架車

踏入雨季，窗外淅淅瀝瀝。6月是香港的傳統雨季，也是暴雨最多的月份，歷史上駭人聽聞的「612雨災」及「618雨災」，都在6月出現。 文章出處：「當代中國」網站 其中1966年6月12日清晨，香港在一小時內錄得超過108毫米的雨量，北角山洪暴發，洪水從山上的賽西湖水塘湧至英皇道，大約50架停泊在斜坡的汽車被洶湧的潮水沖走，堆疊在明園西街，這一幕成為歷史定格。 事隔多年，水塘早被填平，惟全球暖化，香港暴雨頻仍，就算賽西湖氾濫不再，山下水患未見消失。 賽西湖水塘變公園 百年遺迹看歷史 乘車登北角寶馬山，不見賽西湖，只有一個「賽西湖公園」。山上湖泊不是沒有，只是半世紀前已被填平。 深入公園，水塘遺址佇立幽幽林間。水管飽經風霜，鏽迹斑斑，歲月痕迹藏不住古蹟的風華，荒廢數十載，麻石水閘典雅依舊，水壩石牆與草木融為一體，更添美態。