賽車手黃桂華涉毒被捕昏迷不治　警指開車拒捕卻撞車

死者妻子在書面口供中稱，死者在賽車比賽中獲獎無數，自2016年至2017年開始在高埔村開車房。死者吸煙約30年，沒吸毒習慣，後於2016年至2017年期間感到胸痛不適，到養和醫院看醫生後確診心臟病、高血壓、高血脂等問題，曾做「通波仔」手術、須受藥物治療。案發當日收到通知指，死者留醫屯門醫院，到場發現丈夫昏迷並插喉，左眼腫瘀並呈紫黑色。

以取藥為借口 開車逃走

高級督察唐為國供稱，當日看到死者駕駛​車輛到場，後在車上發現一個裝有大量現金的紅色袋及一部黑色手機，相信是關於毒品案的資料​。警員於是拘捕死者，他起初沒反抗，沒被鎖上手扣。其後將他帶入由鐵皮搭建的車房辦公室搜查，死者突然站起稱想到車上取氣管藥，途中撞開警員並開車加速後撞向另一車輛車身及鐵皮辦公室的​位置並短暫停下，頭部撞向軚盤後再開車，在向後倒車後停下。

失去意識前臉上有紅腫及血迹

唐及同袍將死者制服在前車乘客座位時仍激​​烈​掙扎，3人合力將他的雙手鎖上手扣，再將他扶起坐在司機位上，死者按指示雙手放​軚盤上伏下。至下午3​時49分，死者被叫下車時沒反應，疑似暫停呼吸，於是被扶下車做心肺復蘇及人工呼吸。偵緝警長及軍裝警長供稱，死者失去意識前左臉有紅腫，鼻及上唇間有少量血迹，急救時曾嘔吐2次。