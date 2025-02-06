賽車手黃桂華涉毒被捕昏迷不治　警指開車拒捕卻撞車

57歲賽車手黃桂華去年1月涉販毒案，在元朗高埔村被警方截查時一度反抗，被制服後昏迷，留院不治。死因庭今日(6日)召開研訊，警員供稱事發時死者開車拒捕，被鎖上手扣後突然昏迷。
死者妻子在書面口供中稱，死者在賽車比賽中獲獎無數，自2016年至2017年開始在高埔村開車房。死者吸煙約30年，沒吸毒習慣，後於2016年至2017年期間感到胸痛不適，到養和醫院看醫生後確診心臟病、高血壓、高血脂等問題，曾做「通波仔」手術、須受藥物治療。案發當日收到通知指，死者留醫屯門醫院，到場發現丈夫昏迷並插喉，左眼腫瘀並呈紫黑色。
以取藥為借口開車逃走
高級督察唐為國供稱，當日看到死者駕駛車輛到場，後在車上發現一個裝有大量現金的紅色袋及一部黑色手機，相信是關於毒品案的資料。警員於是拘捕死者，他起初沒反抗，沒被鎖上手扣。其後將他帶入由鐵皮搭建的車房辦公室搜查，死者突然站起稱想到車上取氣管藥，途中撞開警員並開車加速後撞向另一車輛車身及鐵皮辦公室的位置並短暫停下，頭部撞向軚盤後再開車，在向後倒車後停下。
失去意識前臉上有紅腫及血迹
唐及同袍將死者制服在前車乘客座位時仍激烈掙扎，3人合力將他的雙手鎖上手扣，再將他扶起坐在司機位上，死者按指示雙手放軚盤上伏下。至下午3時49分，死者被叫下車時沒反應，疑似暫停呼吸，於是被扶下車做心肺復蘇及人工呼吸。偵緝警長及軍裝警長供稱，死者失去意識前左臉有紅腫，鼻及上唇間有少量血迹，急救時曾嘔吐2次。