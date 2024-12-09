賽馬會愛家共融計劃促家庭和諧增抗逆力 料逾3千人受惠

賽馬會愛家共融計劃今日舉行啟動禮

香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐1,014萬港元，支持香港青聯交流基金推行為期三年的「賽馬會愛家共融計劃」，計劃將於明年2月開始，預計將惠及2,400名來自弱勢家庭的青少年及其父母，以及1,200名社區服務受惠者。 推出一系列針對年輕人及家庭活動 計劃將透過一系列針對年輕人及其家庭的活動，促進家庭和諧及抗逆力，包括師友工作坊，讓弱勢年輕人與來自不同專業背景的導師建立聯繫，擴大社交圈子並獲取新資源。

計劃亦會舉辦以歷奇為本、協助促進家庭關係的活動，例如本地文化遊，為父母與子女提供更多共度優質時間的機會。此外，年輕人及其家人可通過計劃參與各類型義工活動，以及每年一次的大灣區之旅，匯聚背景相似的家庭，建立充滿關懷和支持的社區網絡。

賽馬會愛家共融計劃今舉行啟動禮 計劃於今天在香港青年聯會第 32 屆會慶及會董會就職典禮暨「賽馬會愛家共融計劃」啟動禮上正式推出。主禮嘉賓包括香港中聯辦副主任劉光源、香港特別行政區政府政務司司長陳國基、外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員方建明、保安局局長鄧炳強、民政及青年事務局局長麥美娟、香港賽馬會副主席廖長江、香港青年聯會主席林顥伊博士、全國青聯秘書長趙博、江蘇省委統戰部副部長李衛華、中聯辦青年工作部副部長萬寧等。