賽馬會樂齡同行計劃 構跨界別支援網絡 助抑鬱者獲新生

計劃於2024年推出為期3年的嶄新階段，除繼續於全港 18區的長者地區中心及精神健康綜合社區中心為長者提供現有服務，並與黃大仙地區康健中心、南區地區康健中心和西貢地區康健站協作成立「賽馬會樂齡同行匯」，聯同指定普通科或家庭醫生，提供「基層醫療醫生共同治理服務」; 服務對象由長者延伸至45歲或以上人士 ; 與醫院管理局聯網合作，轉介穩定及輪候中的精神科專科門診個案至社區服務單位或指定地區康健中心／康健站，以接受支援服務。

港人生活壓力大，精神健康出現問題亦未必及時察覺，香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會樂齡同行計劃」將社區精神健康服務擴展至基層醫療層面。

計劃在新階段預期為超過13,000名有抑鬱風險或徵狀的中高齡人士提供支援，當中90名參與者將獲轉介接受指定基層醫療醫生的治療；將培訓超過70名社工，及舉辦一系列培訓工作坊，以提升專業人員在精神健康支援方面的知識與技能。另亦強化社區支援網絡，及舉辦多場公眾教育活動。

香港賽馬會透過其慈善信託基金先後審批撥捐6億7,800萬元支持「賽馬會樂齡同行計劃」，計劃昨舉行「樂齡新里程」啟動禮。出席活動的馬會董事陳智思表示，基層醫療是馬會慈善策略中「健康社區」的核心範疇，馬會亦積極配合政府基層醫療發展的方向，促進不同年齡群組的身、心健康。