賽馬會青年共遊計劃 “The Year of Go! Series” X 女青《Take the First Step 「一切從嘗試開始」 手作展．市集．工作坊》 展示青年藝術創作 與你共遊藝術空間

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，賽馬會青年共遊系列“The Year of Go! Series”推行一系列青少年共遊活動及項目，包括「Go! Voucher探遊券」、「Go! Experience試體驗」及「GO! Propose召集」，鼓勵全港12至17歲的青少年與朋友共同探索遊歷，發掘每天生活中的驚喜與新事物，一起創造屬於青少年的青春時刻。香港基督教女青年會（下稱「女青」）作為計劃合作機構之一，提供以「Go! Craft手作」為主題的不同活動體驗。女青將於2024年8月30日至2024年9月1日，一連三日舉辦《Take the First Step一切從嘗試開始 手作展．市集．互動工作坊》，透過展示青少年藝術作品，讓青少年分享他們的故事及經歷。

盡展青年手作潛能 以創作藝術參人生階段

是次活動展覽以青少年面對不同人生階段為主題，共有5個展區，包括：「如果我」、「可能我」、「或者我」、「未來我」及「夢想我」。展覽讓公眾人士了解青少年認識的自我世界，感受當中不同階段的理解及故事，發掘生活中的驚喜與美好。



五個展區將展出共超過300件的手作藝術品，涵蓋20個等多元手作種類，展現青少年獨特創意，感受青年創作故事。「夢想我」展區更會展出由染樂工房館長張駿霖的藍染作品，以及瑞興皮廠第三代傳人白浩謙展出的皮革信箱，讓參加者可以於現場提供的夢想卡片上寫上屬於你的青春夢想，並於投入皮革信箱內，歡迎公眾人士免費打卡參與！

同時，活動於8月31日及9月1日亦設有手作市集及互動工作坊。市集將展示20種類型的藝術創作品，讓青少年擺攤售賣自己的作品，分享創作理念，與他們進行創作交流。互動工作坊則由專業導師及青少年帶領，讓參加者嘗試創作藝術品，感受手作及藝術帶來的樂趣。所有活動費用全免，一同來參與這場集創意、手作與歡樂於一身的青年藝術活動吧！