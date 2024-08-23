賽馬會青年共遊計劃 “The Year of Go! Series” X 女青《Take the First Step 「一切從嘗試開始」 手作展．市集．工作坊》 展示青年藝術創作 與你共遊藝術空間

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，賽馬會青年共遊系列“The Year of Go! Series”推行一系列青少年共遊活動及項目，包括「Go! Voucher探遊券」、「Go! Experience試體驗」及「GO! Propose召集」，鼓勵全港12至17歲的青少年與朋友共同探索遊歷，發掘每天生活中的驚喜與新事物，一起創造屬於青少年的青春時刻。香港基督教女青年會（下稱「女青」）作為計劃合作機構之一，提供以「Go! Craft手作」為主題的不同活動體驗。女青將於2024年8月30日至2024年9月1日，一連三日舉辦《Take the First Step一切從嘗試開始 手作展．市集．互動工作坊》，透過展示青少年藝術作品，讓青少年分享他們的故事及經歷。
盡展青年手作潛能 以創作藝術參人生階段
是次活動展覽以青少年面對不同人生階段為主題，共有5個展區，包括：「如果我」、「可能我」、「或者我」、「未來我」及「夢想我」。展覽讓公眾人士了解青少年認識的自我世界，感受當中不同階段的理解及故事，發掘生活中的驚喜與美好。
五個展區將展出共超過300件的手作藝術品，涵蓋20個等多元手作種類，展現青少年獨特創意，感受青年創作故事。「夢想我」展區更會展出由染樂工房館長張駿霖的藍染作品，以及瑞興皮廠第三代傳人白浩謙展出的皮革信箱，讓參加者可以於現場提供的夢想卡片上寫上屬於你的青春夢想，並於投入皮革信箱內，歡迎公眾人士免費打卡參與！
同時，活動於8月31日及9月1日亦設有手作市集及互動工作坊。市集將展示20種類型的藝術創作品，讓青少年擺攤售賣自己的作品，分享創作理念，與他們進行創作交流。互動工作坊則由專業導師及青少年帶領，讓參加者嘗試創作藝術品，感受手作及藝術帶來的樂趣。所有活動費用全免，一同來參與這場集創意、手作與歡樂於一身的青年藝術活動吧！
歌手應援支持 鼓勵青年與朋輩共創青春時刻
活動於8月31日下午2時至6時設有舞台演出，期間亦會進行是次青年藝術活動之啟動禮。屆時將有不同的青少年表演，更有歌手陳柏宇Jason Chan及Michael C到場獻唱歌曲，勉勵青年與朋輩積極探索生活中的驚喜與新事物，共同創造屬於青少年珍貴的青春時刻。
集5區展覽打卡照片 齊品嘗青春味道
參加者只需透過Instagram的Story或Reels功能前往新世代New Gen手作展區，包括「如果我」、「可能我」、「或者我」、「未來我」及「夢想我」，集齊5個展區打卡相並加上@tyog.hk及@goywca發布，即可於美利樓禮物換領站免費換取由Les Petits Fours 烘焙及朱古力品鑒師葉善媛小姐聯乘女青青年一同製作的手作曲奇及飲品乙份。