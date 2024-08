賽馬會青年共遊計劃 “The Year of Go! Series” X 女青《Take the First Step 「一切從嘗試開始」 手作展．市集．工作坊》 展示青年藝術創作 與你共遊藝術空間

由香港賽馬會慈善信託基金捐助,賽馬會青年共遊系列“The Year of Go! Series”推行一系列青少年共遊活動及項目,包括「Go! Voucher探遊券」、「Go! Experience試體驗」及「GO! Propose召集」,鼓勵全港12至17歲的青少年與朋友共同探索遊歷,發掘每天生活中的驚喜與新事物,一起創造屬於青少年的青春時刻。香港基督教女青年會(下稱「女青」)作為計劃合作機構之一,提供以「Go! Craft手作」為主題的不同活動體驗。女青將於2024年8月30日至2024年9月1日,一連三日舉辦《Take the First Step一切從嘗試開始 手作展.市集.互動工作坊》,透過展示青少年藝術作品,讓青少年分享他們的故事及經歷。