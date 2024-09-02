賽馬會青年共遊計劃 “The Year of Go!” X 女青《Take the First Step「一切從嘗試開始」 手作展．市集．工作坊》盡展青年藝術想像 攜手共創青春時刻

香港基督教女青年會副總幹事李雯珊女士(中間)、歌手陳柏宇先生(左四)、染樂工房館長張駿霖先生(右四)、Les Petits Fours 烘焙及朱古力品鑒師葉善媛女士(左三)、瑞興皮廠第三代傳人白浩謙先生(右三)、以及同四位青年策展代表啟動是次青年藝術活動。

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，賽馬會青年共遊系列“The Year of Go!”推行一系列青少年共遊活動及項目，包括「Go! Voucher探遊券」、「Go! Experience試體驗」及「GO! Propose召集」，鼓勵全港12至17歲的青少年與朋友共同探索遊歷，發掘每天生活中的驚喜與新事物，一起創造屬於青少年的青春時刻。香港基督教女青年會（下稱「女青」）作為計劃合作機構之一，提供以「Go! Craft手作」為主題的不同活動體驗。 2024年8月30日至9月1日，為期三天的女青《Take the First Step一切從嘗試開始 手作展．市集．互動工作坊》青年藝術活動於赤柱廣場及美利樓順利舉行。是次活動以青少年面對不同成長故事為主題，提供手作藝術交流、創作及展示的機會，讓青少年有機會分享他們的感受，讓公眾人士感受新世代青年面對不同階段的故事。本次手作展、市集、青年舞台演出、互動工作坊，共吸引近6,000人次青少年及市民到場參加。活動當日更邀請到香港基督教女青年會副總幹事李雯珊女士、歌手陳柏宇先生、染樂工房館長張駿霖先生、瑞興皮廠第三代傳人白浩謙先生及Les Petits Fours 烘焙及朱古力品鑒師葉善媛女士，連同四位青年策展代表，一同主持活動啟動禮，攜手共創新世代青年青春時刻。

敢於嘗試新事物 與青年共創青春時刻 香港基督教女青年會表示，女青於賽馬會青年共遊系列“The Year of Go!”中，透過提供「Go! Crafts手作」為主題，截止本年度成功開設逾 300 班的手作藝術工作坊，超過 2,000名青少年參加。當中100名青少年更成為是次活動策展人，展現新世代 (“New Gen”) 風格，敢於踏出舒適圈，與好友一同策劃是次青年藝術活動，締造屬於他們的青春時刻。 藝術展現青年自我想像 以藝術顯現新世代心聲 是次青年藝術活動多元，當中New Gen手作展覽充滿青年故事與想像，展出共超過300件由青少年製作的手作藝術品，涵蓋20個等多元手作種類，展現青少年獨特創意，讓觀眾感受青年創作故事。 同場的市集及互動工作坊非常熱鬧，市集展示20種類型的藝術創作品，讓青少年展示自己的作品，透過藝術交流與公眾打開溝通橋樑。互動工作坊則由專業導師及青少年帶領，讓參加者嘗試創作藝術品，感受手作及藝術帶來的驚喜與美好。

青年舞台演出 展現藝術青春力量 活動8月31日的青年舞台演出，共有12隊青少年表演隊伍表演，展現青年活力，為一眾青少年及青年策展人打氣。此外，歌手陳柏宇Jason Chan及Michael C到場獻唱歌曲，鼓勵青年與朋輩積極探索生活中的驚喜與新事物，共同創造屬於青少年珍貴的青春時刻。

歌手陳柏宇Jason Chan到場獻唱歌曲，鼓勵青年與朋輩積極探索生活中的驚喜與新事物，共同創造屬於青少年珍貴的青春時刻。

歌手Michael C到場獻唱歌曲，鼓勵青年與朋輩積極探索生活中的驚喜與新事物，共同創造屬於青少年珍貴的青春時刻。