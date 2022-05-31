賽馬會「你」想家長培力計劃 以「培力」及「轉化學習」為本 培力家長內在潛能

香港社會服務聯會（社聯）獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推展為期三年的賽馬會「你」想家長培力計劃，以「培力」及「轉化學習」為重心，希望發掘家長的內在潛能，幫助家長克服親職焦慮、面對社會處境的挑戰、用自身成長故事帶領孩子，以及建立到位的家長互助網絡。
踏入計劃第二年，繼往年「尋回父母的初心」後，希望進一步以「培力父母的潛能」為年度主題。我們相信每個家長都有自己的長處和潛能，透過回顧自己的成長路，家長們可以運用自己的人生經驗，與孩子一同成長。
製作以繪本為主題的短片 引發家長思考
本計劃在今年五月的「快樂家庭月」，以繪本為主軸，與肥哥哥和繪本・空間合作，為大家製作了三條短片。 相信大家對繪本並不陌生，繪本是與孩子溝通和陪伴的一個好媒介。家長可能會疑惑：應如何選擇合適的繪本、如何與孩子享受伴讀的時光，以及培養孩子閱讀習慣？就此，我們與肥哥哥製作了10個父母伴讀繪本的技巧短片，希望精簡有趣的內容能促使家長掌握，享受伴讀的樂趣。
繪本並非小朋友的專利！任何年紀的人都可以閱讀繪本，有些繪本的內容甚至會為成人而設。不同年齡層的讀者翻閱繪本時，對當中的文字和圖畫都會有不一樣的思緒和體會。
繪本・空間為我們製作了另外兩條短片，介紹可以啟發成人反思的繪本。兩條短片分別以不同的角度和故事，引發家長回顧自身成長和人生經驗，希望藉此能啟發家長內在潛能，找到與子女獨特的相處方法，陪伴子女一同成長。
短片怪獸媽媽和世界上所有媽媽一樣，想把最好的一切都給自己的孩子。為了孩子不受傷害，怪獸媽媽將孩子吞回肚子裡。有日肚子終於撐不住，孩子說了一句令媽媽反思的話。 父母面對焦慮不安，亦先要照顧自己的心，內心強大，才能幫助孩子，建立孩子。
短片甘伯伯與動物們遊河，雖然他已提醒動物們要守規矩，但最後動物們都在船上大吵大鬧以致翻船。甘伯伯做了兩件事讓父母們很震驚。 父母們很常用繪本說教，其實好繪本是擴闊大人對教養的想像，讓我們看見以兒童為本的兒童觀，從而成為更貼近孩子的大人，真誠的大人。
賽馬會「你」想家長培力計劃
賽馬會「你」想家長培力計劃 改變家長教育一貫想法 推廣啟迪、成長、培力、自主、轉化
賽馬會「你」想家長培力計劃聯同香港中文大學社會工作學系為社福界和社區帶出以培力及轉化學習為本的家長工作手法，提供專業培訓並研究計劃成效。另外，計劃亦透過10 間社福機構推行家長轉化學習平台，致力宣揚培力及轉化學習為本的家長教育手法、注入新的思維及啟發，改變社福界和社區對家長教育一貫的想法。
計劃目的是促進不同專業對家長教育觀念和思維的轉變；透過各家長轉化學習平台、社福機構及不同持份者之交流協作，推動培力及轉化學習為本的家庭教育，從而了解親職與個人成長的關係；計劃亦透過與不同界別平台協作，推動親職家庭文化和建構家庭友好環境。
賽馬會「你」想家長培力計劃，可用五個英文字母 IDEAL 去表達︰
Inspiration 啟迪—重新啟發為人父母的意義，思考如何與子女同行，讓子女盡情發揮潛能。
Development 成長—幫助家長整理生活經驗，從自身成長故事中找出與子女的連結。
Empowerment 培力—培育家長的自信心及個人能力，發掘內在潛能，克服親職焦慮。
Autonomy 自主—喚醒家長重新主導自己的人生，勇於面對社會處境的挑戰。
Transformative Learning 轉化—鼓勵家長由被動的學習者轉化為主動的參與者，建立到位的家長互助支援網絡。
其他資訊：
【培力父母的潛能】伴讀繪本10大技巧： https://youtu.be/CCnt6sAm8Ho
【培力父母的潛能】怪獸媽媽： https://youtu.be/hNtNRx3aouw
【培力父母的潛能】和甘伯伯去遊河： https://youtu.be/fT_psN_1zWE