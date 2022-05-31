賽馬會「你」想家長培力計劃 以「培力」及「轉化學習」為本 培力家長內在潛能

香港社會服務聯會（社聯）獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推展為期三年的賽馬會「你」想家長培力計劃，以「培力」及「轉化學習」為重心，希望發掘家長的內在潛能，幫助家長克服親職焦慮、面對社會處境的挑戰、用自身成長故事帶領孩子，以及建立到位的家長互助網絡。

踏入計劃第二年，繼往年「尋回父母的初心」後，希望進一步以「培力父母的潛能」為年度主題。我們相信每個家長都有自己的長處和潛能，透過回顧自己的成長路，家長們可以運用自己的人生經驗，與孩子一同成長。

製作以繪本為主題的短片 引發家長思考

本計劃在今年五月的「快樂家庭月」，以繪本為主軸，與肥哥哥和繪本・空間合作，為大家製作了三條短片。 相信大家對繪本並不陌生，繪本是與孩子溝通和陪伴的一個好媒介。家長可能會疑惑：應如何選擇合適的繪本、如何與孩子享受伴讀的時光，以及培養孩子閱讀習慣？就此，我們與肥哥哥製作了10個父母伴讀繪本的技巧短片，希望精簡有趣的內容能促使家長掌握，享受伴讀的樂趣。

繪本並非小朋友的專利！任何年紀的人都可以閱讀繪本，有些繪本的內容甚至會為成人而設。不同年齡層的讀者翻閱繪本時，對當中的文字和圖畫都會有不一樣的思緒和體會。

繪本・空間為我們製作了另外兩條短片，介紹可以啟發成人反思的繪本。兩條短片分別以不同的角度和故事，引發家長回顧自身成長和人生經驗，希望藉此能啟發家長內在潛能，找到與子女獨特的相處方法，陪伴子女一同成長。

短片怪獸媽媽和世界上所有媽媽一樣，想把最好的一切都給自己的孩子。為了孩子不受傷害，怪獸媽媽將孩子吞回肚子裡。有日肚子終於撐不住，孩子說了一句令媽媽反思的話。 父母面對焦慮不安，亦先要照顧自己的心，內心強大，才能幫助孩子，建立孩子。

短片甘伯伯與動物們遊河，雖然他已提醒動物們要守規矩，但最後動物們都在船上大吵大鬧以致翻船。甘伯伯做了兩件事讓父母們很震驚。 父母們很常用繪本說教，其實好繪本是擴闊大人對教養的想像，讓我們看見以兒童為本的兒童觀，從而成為更貼近孩子的大人，真誠的大人。