賽馬｜「金鎗六十」衛冕冠軍一哩賽 累計贏21場1.13億元破2紀錄

沙田馬場舉行的「冠軍一哩賽」由應屆香港馬王「金鎗六十」輕鬆衛冕，取得出道以來的第21場勝仗，刷新香港賽駒的頭馬紀錄，兼且贏得獎金1140萬港元後，累積獎金高達1億1,340萬港元，成本港歷來累積贏得最多獎金的馬匹。
金鎗六十由騎師何澤堯策騎，出戰冠軍一哩賽(1,600米)，與另外7匹馬角逐，大熱分別為金鎗六十及香港打吡大賽亞軍「加州星球」。金鎗六十自第二檔出閘後，早段留居第四位，而加州星球則領放競跑。轉入直路彎位時，何澤堯催策金鎗六十發力上前，在200米處率先透出，並愈跑愈有，終以兩個馬位之先，造出1分32.81秒時間，擊敗加州星球成功衛冕，而另一匹賽駒「勁搏」則跑入第三名。
累積獎金超越前馬王「美麗傳承」
澳洲出生的6歲馬「金鎗六十」馬主為陳家樑，自2019年3月起香港服役，今取得第21場勝仗，刷新本港賽駒頭馬紀錄，贏得冠軍獎金11,400,000港元，累積贏得的獎金高達113,400,600元元，超越前馬王「美麗傳承」保持的1億600多萬元，成香港賽馬史上累積最多獎金的賽駒，目前在浪琴表世界馬匹排行榜居第四位。練馬師呂健威賽後表示，很開心金鎗六十打破2項香港賽馬紀錄，稱很難才找得到這匹好馬，要多看馬匹的狀況，2日後才決定是否安排牠於6月出戰日本的安田紀念賽。最大擔憂是當地的檢疫安排，以及馬匹遠征時要舟車勞動。
全日投注額15億9900萬元遜去年
今日沙田馬場舉行冠軍賽馬日，有三項國際一級賽總獎金高達6,500萬港元，金鎗六十衛冕的冠軍一哩賽總獎金2,000萬元，另有女皇盃(2,000米)及主席短途獎(1,200米)，總獎金分別為2,500萬元及2,000萬元。當中由沈集成訓練、田泰安策騎的「浪漫勇士」與另外9匹馬較勁女皇盃中跑出，是繼2016年「明月千里」之後，首匹佳駟在同一馬季內先後勝出香港打吡大賽和女皇盃。「福逸」則在主席短途獎中蟬聯。今年因疫情關係，今屆賽事未能邀請海外賽駒參與。因第五波疫情放緩，今日是今波疫情以來首次容許已預先訂座的馬主與同行賓客進入馬場觀賽，馬主可拉頭馬，今日沙田馬場總入場人數為1,090人，投注額15億9,900萬元，遜去年5,719人及16億1,100萬元。