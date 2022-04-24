賽馬｜「金鎗六十」衛冕冠軍一哩賽 累計贏21場1.13億元破2紀錄

呂健威訓練的「金鎗六十」，今日在何澤堯胯下在沙田馬場勝出一級賽富衛保險冠軍一哩賽(1600米)。

沙田馬場舉行的「冠軍一哩賽」由應屆香港馬王「金鎗六十」輕鬆衛冕，取得出道以來的第21場勝仗，刷新香港賽駒的頭馬紀錄，兼且贏得獎金1140萬港元後，累積獎金高達1億1,340萬港元，成本港歷來累積贏得最多獎金的馬匹。

金鎗六十由騎師何澤堯策騎，出戰冠軍一哩賽(1,600米)，與另外7匹馬角逐，大熱分別為金鎗六十及香港打吡大賽亞軍「加州星球」。金鎗六十自第二檔出閘後，早段留居第四位，而加州星球則領放競跑。轉入直路彎位時，何澤堯催策金鎗六十發力上前，在200米處率先透出，並愈跑愈有，終以兩個馬位之先，造出1分32.81秒時間，擊敗加州星球成功衛冕，而另一匹賽駒「勁搏」則跑入第三名。

累積獎金超越前馬王「美麗傳承」

澳洲出生的6歲馬「金鎗六十」馬主為陳家樑，自2019年3月起香港服役，今取得第21場勝仗，刷新本港賽駒頭馬紀錄，贏得冠軍獎金11,400,000港元，累積贏得的獎金高達113,400,600元元，超越前馬王「美麗傳承」保持的1億600多萬元，成香港賽馬史上累積最多獎金的賽駒，目前在浪琴表世界馬匹排行榜居第四位。練馬師呂健威賽後表示，很開心金鎗六十打破2項香港賽馬紀錄，稱很難才找得到這匹好馬，要多看馬匹的狀況，2日後才決定是否安排牠於6月出戰日本的安田紀念賽。最大擔憂是當地的檢疫安排，以及馬匹遠征時要舟車勞動。