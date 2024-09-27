贈港大熊貓展開新生活 安安、可可最快聖誕見公眾 陳國基：國慶喜上加喜

中央贈港大熊貓昨平安抵港，展開在香港的新篇章！大熊貓「安安」和「可可」昨乘機抵達香港後，便被送往「新屋企」海洋公園隔離檢疫。海洋公園方表示，安安、可可將在四川奇珍館熟習環境，希望於年底聖誕期間與遊客見面；園方亦會積極發展相關IP(intellectual property，智慧財產)及推出產品，並考慮與商業機構合作。政務司長陳國基表示，一對大熊貓在國慶75周年將至時加入香港大家庭，實在是「喜上加喜」，政府將與社會各界帶動熊貓氣氛。有熊貓迷則為日後可經常入園探安安、可可而購買年票。
同為5歲的雄、雌大熊貓安安和可可，昨凌晨約3時離開中國大熊貓保護研究中心四川都江堰基地，乘搭飛機於昨早11時抵港。貨機緩緩駛進停機坪後，漁護署及海洋公園的工作人員立即登機為大熊貓檢查身體；其後載有安安的透孔籠子率先運送落機，而可可亦緊隨其後，兩隻大熊貓落機後對周圍環境充滿好奇，不斷睜大圓滾滾的眼睛，探頭四處張望。
安安、可可所乘專車隨後由警察護送隊開路下駛往海洋公園，並於昨午約1時到達。海洋公園亦舉行盛大歡迎儀式，公園職員和演員高舉巨型熊貓氣球、公園吉祥物、紙牌等，歡呼迎接新成員國寶到來，而安安、可可之後將搬入新居賽馬會四川奇珍館。
大熊貓須檢疫30日及適應
當局昨亦於機場為大熊貓舉行歡迎儀式，政務司長陳國基致辭時表示，一對大熊貓來港令國慶75周年「喜上加喜」，感激內地當局過去數個月付出大量時間及心血，安排熊貓抵港，充分表現中央對香港的支持。他又感謝香港賽馬會慈善信貸基金贊助，改善大熊貓在海洋公園的新居設施，讓牠們住得舒適，以及資助有關大熊貓的保育教育工作。
龐建貽：一對大熊貓永久落戶香港
海洋公園主席龐建貽則稱，希望安安和可可在四川奇珍館熟習環境後，可在聖誕期間與遊客見面。他續指，兩隻大熊貓會永久落戶香港，日後生下的後代亦可留在香港，形容是內地當局特別的安排，本港有6隻大熊貓亦是一個難以打破的紀錄。
龐建貽又表示，公園正研究具香港特色的產品及食物，相信熊貓產品可在12月熊貓與公眾見面時一併推出；園方亦會考慮與商業機構合作，讓園外共享熊貓商機。目前有足夠人手照顧6隻大熊貓，而成都大熊貓繁育研究基地兩名專家亦會留港協助，相信最重要是人手調配。
熊貓迷為「不停來睇」買年票
大熊貓來到港首日，已吸引不少熊貓迷到海洋公園碰碰運氣，而手持大熊貓公仔和戴上熊貓帽的張小姐稱，是特意請假到來，只望看到安安、可可到海洋公園的一刻，但可惜無緣目睹。她亦透露，已為12月來探安安、可可而購買海洋公園年票，「到時會不停去睇佢哋」。她又表示，期待香港推動大熊貓經濟，市面能有更多相關產品，相信大熊貓未來有助推動香港經濟。
來自湖南的旅客阮小姐昨日碰巧與3位朋友和女兒到海洋公園遊玩。她表示，大熊貓對小朋友而言相當吸引，而她是昨天才知道香港有新的大熊貓，故認為應向遊客作更多宣傳。她又指，在內地常見大熊貓，但年幼的大熊貓反而少見，故吸引力亦會更高。她續指，擁有6隻熊貓的確能成為海洋公園賣點之一，而大熊貓主題毛公仔、軟綿綿掛件等產品相信可大賣。