贈港大熊貓適應新環境 安安活潑好動 可可性格如公主 學廣東話望12月見大家

中央贈港大熊貓「安安」和「可可」，抵港入住海洋公園新居已有一周，照顧團隊昨透露，兩位新成員適應新環境的進展理想，食慾及行為正常；其中安安性格活潑好動，適應較快；女生可可性格則如「公主」，適應期間較謹慎，容易緊張。園方表示，目前有足夠經驗及人手照顧好園內6隻大熊貓，相信安安、可可能如期於12月中與公眾見面。

安安和可可入住海洋公園香港賽馬會四川奇珍館一周，進行為期30日的隔離檢疫，不少市民和旅客都希望可以盡快入園，探望這兩位香港的新成員。園方動物護理團隊昨日分享牠們的最新情況，海洋公園動物及保育主管祝效忠表示，兩隻大熊貓現時居於奇珍館的後勤房間，目前情況穩定，一天會吃4餐，進食廣東竹子比例已由三、四成增加到六、七成。他又指，安安、可可在入住後首兩日都有出現用氣味在新環境標記的自然行為，牠們在牆壁、攀爬架及電子磅等位置，透過尾部腺體將氣味塗抹上去，從而為牠們提供安全感。 祝效忠續指，護理團隊目前有30人，相信有足夠經驗及人手照顧好園內6隻大熊貓；團隊在檢疫期間會每日監察兩隻大熊貓的進食量和排便情況，並嚴密觀察其行為，而獸醫稍後將安排全面身體檢查；及後會讓安安、可可在運動場探索。他預料牠們結束隔離期後，再需1個月時間到運動場學習及適應，預料12月中可與遊客見面，但強調「視乎動物適應及行為變化」，未來一兩個月會有進一步消息公布。

