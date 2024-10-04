贈港大熊貓適應新環境 安安活潑好動 可可性格如公主 學廣東話望12月見大家

中央贈港大熊貓「安安」和「可可」，抵港入住海洋公園新居已有一周，照顧團隊昨透露，兩位新成員適應新環境的進展理想，食慾及行為正常；其中安安性格活潑好動，適應較快；女生可可性格則如「公主」，適應期間較謹慎，容易緊張。園方表示，目前有足夠經驗及人手照顧好園內6隻大熊貓，相信安安、可可能如期於12月中與公眾見面。
安安和可可入住海洋公園香港賽馬會四川奇珍館一周，進行為期30日的隔離檢疫，不少市民和旅客都希望可以盡快入園，探望這兩位香港的新成員。園方動物護理團隊昨日分享牠們的最新情況，海洋公園動物及保育主管祝效忠表示，兩隻大熊貓現時居於奇珍館的後勤房間，目前情況穩定，一天會吃4餐，進食廣東竹子比例已由三、四成增加到六、七成。他又指，安安、可可在入住後首兩日都有出現用氣味在新環境標記的自然行為，牠們在牆壁、攀爬架及電子磅等位置，透過尾部腺體將氣味塗抹上去，從而為牠們提供安全感。
祝效忠續指，護理團隊目前有30人，相信有足夠經驗及人手照顧好園內6隻大熊貓；團隊在檢疫期間會每日監察兩隻大熊貓的進食量和排便情況，並嚴密觀察其行為，而獸醫稍後將安排全面身體檢查；及後會讓安安、可可在運動場探索。他預料牠們結束隔離期後，再需1個月時間到運動場學習及適應，預料12月中可與遊客見面，但強調「視乎動物適應及行為變化」，未來一兩個月會有進一步消息公布。
安安為食 可可愛me time
海洋公園照顧團隊於7月上旬已到四川都江堰基地，與安安、可可見面，公園動物部助理館長梁家綸指安安較為「為食」，「餵咗兩次就已經會親近人」，而且喜歡探索環境，是活潑好動的男孩子；至於可可性格如公主和「小辣椒」，喜歡me time，對新事物和人比較敏感，現時進入訓練護理籠中。
梁家綸又提到，團隊照顧大熊貓的過程一直中會用廣東話，但叫名字會用普通話叫安安，可可則用四川話。至於未來大熊貓會否知道自己的新名字，梁家綸指，屆時護理員會先同時使用原有名字及新名字，並配合正面獎勵方式，讓牠們熟習自己的新名字。現時兩隻大熊貓已認得護理員聲音及氣味，對護理員有信任，無論是進食量、行為、休息時間以及排便量，都將近回到在都江堰基地時的水平。
安安、可可各有特徵
海洋公園動物部助理館長鄧巧賢亦分享如何分辨大熊貓安安和可可，指安安手長腳長、較大隻，黑眼圈上方「有角」；另外，兩隻大熊貓體重相差近30公斤，所以在體形上也可分辨，可可較為細小圓潤。
提到護理工作，鄧巧賢指，團隊正為大熊貓作基礎訓練，護理員透過說話，與大熊貓之間建立互信；訓練內容將會循序漸進，包括引導牠們到特定位置，做出相關動作，讓護理團隊方便於護理照顧，例如量血壓、抽血及超聲波掃描等。她相信團隊對大熊貓護理有相當經驗，有信心讓牠們盡快適應新生活。