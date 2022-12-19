赤柱監獄外擄走32歲女文員　4男女被控非法禁錮今提堂

赤柱監獄外上周六(17日)在光天白日下發生有女子在小巴站被擄走事件。一名姓甘(32歲)女子獨自前往監獄探訪男友期間，在赤柱監獄外一小巴站被人強行擄上客貨車及暴打，警方接報後在在黃竹坑道近海洋公園對開截獲涉事客貨車，拘捕3男1女(16至37歲)，他們已被暫控各一項「非法禁錮」罪，今早(19日)在東區裁判法院提堂。

四人暫被控非法禁錮

據悉被擄女子任職文員，本來打算前往監獄，探望涉嫌危險駕駛而被判入獄的男友，詎料被擄走。警方交代案情時則表示，懷疑事件涉及數十萬元的金錢糾紛，客貨車上4人分別涉嫌非法禁錮、襲擊致造成實際身體傷害，及危險駕駛等被捕，並不排除有更多人被捕。

根據目擊市民提供的片段，女子被擄上客貨車當時曾不斷呼救，之後一名懲教人員走出，嘗試制停黑衣人行為；另一名懲教人員亦趕至，上前勸阻：「先生唔好打交」。惟最終懲教人員制止不果，客貨車擄走女子後便快速駛走。

而坊間有批評片中懲教人員處理事件似有欠積極，前保安局長葉劉淑儀亦批評，事件不是打架，很明顯是綁架，在場懲教人員應該更進取幫助女事主。警方則指，不會評論懲教人員的做法，認為難以用第三者身份判斷當時情況，在事後衡量當事人應該或不應做甚麼，呼籲大家不要太快妄下判斷；又感謝他們及在場市民提供協助，呼籲市民如有與本案相關的資料提供，致電9460 0504 與西區警區反三合會行動組聯絡。