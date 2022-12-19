赤柱監獄外擄走32歲婦 警︰事主與被捕人涉數十萬金錢糾紛

赤柱監獄外前日(17日)在光天白日下發生有女子在小巴站被擄走事件。一名前往探監的32歲女子，在監獄外小巴站被多人推上客貨車，警方最終在約10公里外、黃竹坑道近香港海洋公園萬豪酒店截獲該車，並救出事主。警方表示，懷疑事件涉及數十萬元的金錢糾紛，客貨車上4人分別涉嫌非法禁錮、襲擊致造成實際身體傷害，及危險駕駛等被捕，並不排除有更多人被捕。

被捕的3男1女，分別是一名16歲女子和3名年齡介乎17至37歲的男子。西區警區總督察黃宇徽昨交代案情指，昨早10時許接到市民報案，指女事主在赤柱監獄外的小巴站被人強行押上輕型貨車，幾名市民及兩名懲教署人員曾上前阻止，疑犯向市民施襲，並突然駛走輕型貨車，一名懲教署人員被貨車輕微撞到頭部。初步相信案發前客貨車停泊監獄外逾一小時。

警方根據目擊市民提供的車牌號碼、疑犯外形及逃走路線等，在15分鐘後於海洋公園附近截獲涉案車輛，並救出受害人及拘捕疑犯。黃宇徽指，警方初步調查發現，事主與被捕人相識超過一年，犯案動機涉及數十萬元錢財糾紛，警方會調查資金來源及性質等。警方救出事主時，她已受不同程度的襲擊，手、腳、頭部有多處擦傷，其後送院治理，現已出院。至於在現場被襲擊的市民及懲教署人員，頭部受到輕微碰傷，毋須送院。

網上流傳一條49秒的手機片段，錄下事發一刻︰當時一輛藍色客貨車停泊在赤柱監獄外小巴站對開，3名男子強行將穿白色外套女事主押上客貨車，期間包括拉扯及抱起，女事主激烈掙扎，由左邊車門被推入車內後她即從右邊門下車，黑衣男連忙將她提回上車。案發期間，女事主與在場途人不斷呼救，之後有一名懲教人員走近，問及發生何事，並出手阻止黑衫男將女子押回上車，並說：「唔好捉人啊。」惟兩名男子無視在場的懲教人員，懲教人則員繼續伸手拉著黑衫男的衣衫，其間有另一名懲教人員行近貨車旁，惟影片隨即完結。

坊間有批評片中懲教人員處理事件似有欠積極，前保安局長葉劉淑儀亦指，事件不是打架，很明顯是綁架，在場懲教人員應該更進取幫助女事主。警方指不評論懲教人員的做法，認為難以用第三者身份判斷當時情況，在事後衡量當事人應該或不應做甚麼，呼籲大家不要太快妄下判斷；又感謝他們及在場市民提供協助，呼籲市民如有與本案相關的資料提供，致電 9460 0504 與西區警區反三合會行動組聯絡。