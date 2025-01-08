赤柱監獄證書頒發典禮　首有在囚人士獲本地博士學位

懲教署轄下的赤柱監獄今日(8日)舉行證書頒發典禮，向38名在囚人士頒發學業證書，肯定他們在學業上努力進修的成果。
158名在囚人士取得179卷合格成績
過去一年，赤柱監獄共有158名在囚人士報考各類課程及公開考試，共取得179卷合格成績，其中64卷為優良成績。課程及考試由香港都會大學及明愛社區書院舉辦。而參加典禮的38名在囚人士共考獲67卷合格成績，其中36卷為優良成績，當中一人獲都大頒授通識教育學士學位，兩名獲頒通識教育副學士學位，更有一名在囚人士獲都大頒授教育博士學位，他自2004年開始修讀都大的遙距課程，經過20年努力成功取得博士學位，成為首位獲本地大學頒授博士學位的在囚人士，並由都大校長林群聲及都大教育及語文學院院長錢志安頒授博士學位。
東華三院資助計劃將延續5年
主禮嘉賓東華三院董事局主席鄧明慧表示，懲教署一直鼓勵在囚人士持續進修，同時亦與社會人士及非政府機構合作，協助在囚人士重投社會。東華三院於2019年設立「東華三院正向人生教育基金」，計劃為期6年，為在囚人士在教育及職業訓練方面提供資助，資助計劃將延續5年，繼續支持和配合推動更生工作。
以自身故事勉勵在囚人士裝備自己
典禮上，除了有在囚人士與中樂導師江建彬和楊俊軒合奏表演外，還有由在囚人士組成的樂隊獻唱歌曲，以及由導師Eric Monson帶領在囚人士表演無伴奏合唱。在分享環節中，獲頒博士學位的在囚人士分享更生路上的點滴，感謝家人的不離不棄及支持，懲教人員的支持和鼓勵，及在學習過程中提供資源和協助，亦分享自己以堅毅的意志和不懈的努力完成博士課程，讓他得以順利完成課程，以自身故事勉勵在囚人士努力裝備自己，不要輕言放棄。