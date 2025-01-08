赤柱監獄證書頒發典禮　首有在囚人士獲本地博士學位

圖示香港都會大學校長林群聲教授（中）及香港都會大學教育及語文學院院長錢志安教授（左）在典禮上頒授博士學位予一名在囚人士。(政府新聞處)

懲教署轄下的赤柱監獄今日(8日)舉行證書頒發典禮，向38名在囚人士頒發學業證書，肯定他們在學業上努力進修的成果。

158 名在囚人士取得 179 卷合格成績

過去一年，赤柱監獄共有158名在囚人士報考各類課程及公開考試，共取得179卷合格成績，其中64卷為優良成績。課程及考試由香港都會大學及明愛社區書院舉辦。而參加典禮的38名在囚人士共考獲67卷合格成績，其中36卷為優良成績，當中一人獲都大頒授通識教育學士學位，兩名獲頒通識教育副學士學位，更有一名在囚人士獲都大頒授教育博士學位，他自2004年開始修讀都大的遙距課程，經過20年努力成功取得博士學位，成為首位獲本地大學頒授博士學位的在囚人士，並由都大校長林群聲及都大教育及語文學院院長錢志安頒授博士學位。