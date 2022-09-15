赤陶製「珊瑚礁盤」供依附 盼重建20方米珊瑚礁

信和集團及香港創新基金，聯同本地初創企業archiREEF，再結合香港海洋公園保育經驗及與香港富麗敦海洋公園酒店合作，推動「活化珊瑚行動」珊瑚保育計劃，將於香港南部海域深水灣做生態研究，分析珊瑚棲息地環境，並盼重建珊瑚礁面貌，復育本地珊瑚品種；當中計劃利用3D打印技術以赤陶製成「珊瑚礁盤」，由潛水員在海底安置珊瑚礁盤，在其表面上的空隙擺放海洋公園「珊瑚養殖設施」培育的珊瑚碎或珊瑚苗，並持續監測珊瑚的成長情况。

氣候暖化威脅全球，極端天氣出現除影響人類，天氣變暖海水升溫，亦是珊瑚礁大減及白化的主因。香港有環保科創公司利用3D打印技術以赤陶製成「珊瑚礁盤」，讓碎落的珊瑚依附生長，預計未來三年，珊瑚礁盤可成功種植逾120棵被拯救的珊瑚碎片，重建20方米的人工珊瑚礁。

升高「底座」防珊瑚遭侵蝕

archiREEF聯合創辦人及港大生態學及生物多樣性附學習副授Darvid M. Baker解釋，珊瑚生長需要有較硬的表面，3D打印堅硬的珊瑚礁盤可讓珊瑚依附，有效提高存活率，較用一般水泥磚放入海底作底座的傳統保育方式，成效由10至20%大幅提高至98%。而設計特意將珊瑚「底座」升高，以防止珊瑚被海床沉積物侵蝕，而珊瑚礁盤六邊形的設計方便擴大珊瑚礁面積。

archiREEF聯合創辦人及行政總裁余碧芬指，除深水灣外，團隊將在全港另9個地點包括西貢、東區等種植珊瑚。她補充，團隊在選擇區域時會考慮該區過去有沒有珊瑚棲息、環境會否合適珊瑚生存和未來會否有發展項目等。余提到，香港9月水温仍較高不宜珊瑚生長，預計珊瑚會在11月移植到深水灣。

此外，計劃亦於9月26日起向全港學校發信招募100名8至13歲的「活化珊瑚大使」，參加者會收聽專家主持的網上珊瑚保育講座、參觀海洋公園的「海洋奇觀」近距離觀賞珊瑚，並協助在學校推廣保育珊瑚活動。表現傑出的10人更會被選為「星級活化珊瑚大使」，參與浮潛、本地生態團，更可親手護理和培育的珊瑚。信和集團聯席董事黃永龍指，信和集團深信創新科技及互動連繫是推動可持續發展的關鍵，亦希望藉著這項目提供各類教育和社區參與活動，提高大眾對海洋保育意識。