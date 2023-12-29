赤鱲角致命工業意外 燒焊工人遭10噸升降台壓斃

赤鱲角發生致命工業意外。航膳西路一間地勤工程設備公司內，有男燒焊工人昨午在切割一輛4米乘12米、廢棄的特別用途車輛期間，被墮下的升降平台部件壓至重傷，當場昏迷。其他工友見狀即時報警，醫護人員到場後為工人急救，惜最終證實不治。勞工處在接報後亦派員到現場，調查意外原因。有專家估計，工人在燒焊期間不小心觸碰升降台安全保障按鈕，令升降台移動或升降，導致意外發生。
死者姓李，約33歲，已婚，據指其家族經營回收廢鐵生意，意外發生時單獨在現場工作。該名男工人昨中午12時許，把一台運載行李或貨物到飛機上的升降台切割縮小，該升降台長10米、重10噸，在切割期間突然墮下，壓中工人。消防出動災難應變救援隊拯救，用了逾一小時救出工人，北大嶼山醫院急症室醫生亦趕至協助，惜男工救出時已證實當場死亡，勞工處正調查意外原因。
機管局指，昨午約2時得悉特許經營服務商地勤設備工程有限公司，位於機場租戶禁區的專用範圍發生意外。據初步了解，該公司一名分判商工人，於處理裝載平台車時意外死亡。局方對於有工人死亡深感難過，將與地勤設備工程有限公司協調，為死者家屬提供協助；已要求地勤設備工程有限公司就意外提交報告。
香港金屬銲接從業員協會理事長蔡奕彪接受本報查詢指，燒焊工作涉及機械操作知識，其中升降台均設有安全保險按鈕，以控制升降台；他不排除該男工人或對該型號升降台認識不足，又或因工件不慎觸碰按鈕，令升降台移動並墮下。他又指，涉事公司或事主亦有可能未有做好事前風險評估，無設預防倒塌措施，及安排另一名工人「睇頭睇尾」，協助工程。
香港建造業註冊專門工種職工會聯會理事長周聯僑亦認同，工人在切割工程前宜用5分鐘做好風險評估，如升降台能否正常升降。
他又指，工作平台意外「不時都有」，多年前秀茂坪水泥廠拆卸工程中曾經發生類似事故；工人忌在拆卸物下方工作，亦要預防倒塌，須要做足安全措施，如用「攞幾條木方承一承」，或者用鋼纜吊起捆綁固定，甚至是搭建工作台由上而下拆卸。
工業傷亡權益會幹事劉家樂到現場了解後表示，對事件十分悲痛，認為意外不能接受；工權會將嘗試接觸死者家屬提供支援，同時希望勞工處盡快調查意外成因，讓外界了解切割工序相關的職業安全風險。