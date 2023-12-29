赤鱲角致命工業意外 燒焊工人遭10噸升降台壓斃

赤鱲角發生致命工業意外。航膳西路一間地勤工程設備公司內，有男燒焊工人昨午在切割一輛4米乘12米、廢棄的特別用途車輛期間，被墮下的升降平台部件壓至重傷，當場昏迷。其他工友見狀即時報警，醫護人員到場後為工人急救，惜最終證實不治。勞工處在接報後亦派員到現場，調查意外原因。有專家估計，工人在燒焊期間不小心觸碰升降台安全保障按鈕，令升降台移動或升降，導致意外發生。

死者姓李，約33歲，已婚，據指其家族經營回收廢鐵生意，意外發生時單獨在現場工作。該名男工人昨中午12時許，把一台運載行李或貨物到飛機上的升降台切割縮小，該升降台長10米、重10噸，在切割期間突然墮下，壓中工人。消防出動災難應變救援隊拯救，用了逾一小時救出工人，北大嶼山醫院急症室醫生亦趕至協助，惜男工救出時已證實當場死亡，勞工處正調查意外原因。