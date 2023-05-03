走入電影幕後世界 香港電影美術及服裝造型展今舉行

香港電影屢獲國際殊榮，經典電影無數。一套出色電影除需有演員精彩演出、導演完美策劃，將劇本文字立體化，從無到有造出細膩逼真的布景和道具、設計切合角色的服裝造型，則有賴一眾背後的美術及服裝造型指導默默耕耘。香港文化博物館與香港電影美術學會聯合籌劃的「無中生有──香港電影美術及服裝造型展」，展示0一系列香港電影的經典服飾和道具，包括正在戲院公映毒舌大狀的律師袍、第40屆香港電影金像獎獲最佳美術指導的電影智齒場景；展覽亦還原了美指行業用具和工作間場景，讓觀眾走進銀幕背後的世界。 展覽是「香港流行文化節 2023」節目之一。展品由六十年代至近年最新電影均有，包括林黛於不了情(1961)中的旗袍；林青霞於重慶森林(1994)中的走私女郎造型；周潤發及鞏俐於滿城盡帶黃金甲(2006)帝后大朝服；毒舌大狀(2023)中的律師袍。

展品還有多部電影場景草圖，如明日戰記、明月幾時有、赤壁等，道具則有千機變(2003)的殭屍獵人劍等。香港文化博物館館長林國輝表示是次展覽花了逾兩年時間準備，包括訪問電影的美術及服裝設計從業員，以及搜尋展品。香港電影美術學會副會長劉天蘭指，「我們的工作不只是做『美』的東西，而是根據故事的年代、情境和特性去創作。一些平實或者市井的場景或服裝也有它的美，不同於豪華或時尚的美。」

展覽即日起至9月4日在香港文化博物館展出，入場費為成人10元、團體票(20人或以上團體)7元、學生和長者等優惠票5元。配合展覽，更有一系列講座和工作坊，並帶來口述歷史計劃《築夢人》——60位香港電影美術及服裝造型工作者的訪談文字，會陸續上載至博物館網站供公眾瀏覽。