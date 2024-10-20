走塑半年適應期將屆滿　政府：餐飲業已用少逾3000萬套即棄餐具

俗稱「走塑」的管制即棄塑膠新法例，為期6個月的適應期將於明日結束。環保署估計自新法例實施以來，餐飲業已減少使用逾3,000萬套即棄餐具，認為這可見只要市民願意改變一下生活習慣，大部分情況下都能避免使用即棄餐具，並在真的有需要時才使用非塑膠的替代品。署方又稱，「綠色餐具平台」的非塑膠即棄餐具供應商已增至150多間，產品數目也增至1,700多款。

零售及服務業方面，物業管理公司表示大部分市民已習慣使用雨傘除水器取代塑膠雨傘袋，亦有不少市民自備重用雨傘袋，而節慶時使用膠柄氣球棒、螢光棒、派對帽等的市民亦已顯著減少。環保署又引述酒店業指，旅客對新措施適應情況良好，普遍接受及支持，即棄塑膠產品使用量也大幅減少逾八成。署方以一間中型酒店為例，短短半年內已節省2萬個膠水樽和3萬個即棄塑膠酒店洗漱用品，例如洗髮或浴露套裝。

環保署發言人感謝業界和市民的大力支持及積極參與，以行動減少即棄塑膠，指出半年來不但有效「走塑」，更開始在不少市民中帶動「減廢」潮流。署方提醒商戶，如尚有未用完存貨，可考慮與供應商商討收回、外銷，或聯絡回收商作回收和再造處理。

餐飲酒店業接投訴後巡查

適應期完結後，環保署會繼續大力推動宣傳教育和執法，重點將優先在源頭供應層面著手，確保售賣點不再違規售賣受管制的即棄塑膠餐具和產品。同時，署方如發現零售商仍未符合新法例要求，會即場發出書面警告，要求負責人在10個工作天內改善，及後仍未合規將發出定額罰款通知書；其他商戶如餐飲、酒店業等，署方亦會在接獲投訴後巡查和調查，以及採取同類跟進措施。