走塑後DONKI三文魚改用密封包裝如「盲盒」　網民：逐盒同你揭開揀｜網上熱話

網上有照片顯示，DON DON DONKI的刺身已由透明膠盒改為密封紙盒盛載。(網民「馮先森」@FB群組「香港突發事故報料區」)

即棄塑膠餐具及其他塑膠產品管制措施已經生效，首階段措施禁止銷售或供應膠餐具、膠碟等，但容許繼續使用和銷售未有成熟替代品的膠碗、膠盒等食物容器。有網民在連鎖超級市場DON DON DONKI發現，壽司和三文魚等刺身已經由以往的透明膠盒，改用密封的紙盒盛載，形容「失去咗先識得珍惜……完全睇唔到內籠。」相片引起網民熱議，有人戲言設計如同「盲盒」，「睇唔到點揀？全部比人揭過晒嚟睇又點買得落手？死得啦！」 ▼DONKI過往售賣壽司和刺身情況▼

網民：睇唔到佢乾晒定新鮮啲 網上流傳一張拍攝DON DON DONKI凍櫃的照片，可見櫃內擺滿用紙盒或紙碗盛載的日式食品，其中頂部設計由以往透明變成密封，再在外邊附帶紙條顯示盒內食品的圖片。有網民認為消費者難以再選購質素較好的刺身，「邊×個會買盒入面完全唔知係乜既(嘅)野(嘢)？盲盒咩」、「買嗰陣都睇唔到佢係乾晒定新鮮啲，真係玩嘢咩」、「睇唔到都唔知入面係乜，最撚慘如果有蟲都睇唔到，我仲敢搏。」