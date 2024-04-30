走塑效應！ 便攜餐具銷量增四成 環團倡食肆推優惠谷自備

首階段「走塑」措施，自4月22日生效以來，最搶眼球的，是部分環保替代餐具表現慘不忍睹的畫面，但亦同時引起網民更認真討論自備餐具。有製作便攜餐具的商戶銷量在「走塑」措施出台後增四成，推售便攜餐具的露營用品專門店負責人亦指，便攜餐具4月銷量較去年10月及11月微增10%，並批評政策推行過急，令公眾焦點放在付費購買即棄餐具，而非自備餐具。有環團認為，政府應加強宣傳，並鼓勵食肆為自備餐具提供優惠，建立更環保的生活習慣。

記者︰曾偉龍

製作便攜餐具的「島嶼製作」經理蘇小姐表示，首階段管制即棄膠餐具實施，令不少市民改為自備餐具，便攜餐具銷量在措施生效後即增加約四成，連盒的三件裝便攜餐具(匙、叉、箸，即筷子)最為熱銷；亦有顧客選購四件裝餐具(匙、叉、箸、刀)，「(紙)匙羮都𢳂唔到粥，有啲難搞，客人都係要買(便攜餐具)」，買家多為年輕人和辦公室女性。她認為，港人性格較急，「嫌麻煩，費事洗」，故改用便攜餐具較難，但「走塑」政策增強了公眾的環保意識，推動了不少人自備餐具。

近日推售「走塑必備餐具」的民族風露營用品專門店負責人區先生表示，本月便攜餐具銷量較去年10月和11月微增約10%，顧客最關注餐具的重量、功能和佔據的空間。現時未見有大量顧客選購自備餐具，區先生認為，政策急進出台惹公眾反感，焦點落在即棄餐具，政府仍應加強與業界合作宣傳，推動自備餐具。 設計可摺疊餐具的Uphold Living聯合始創人及首席設計師唐宇行認為，現時不少即棄餐具的使用都非必要，舉例部分人在家中或辦公室用膳時貪方便使用的即棄餐具將消失，餘下的餐具需求將由替代餐具和自備餐具取代。他認為，城市人最注重自備餐具的體積和重量，故他設計的「隨行餐具」薄如卡片盒，相信市民將適應自備餐具，有如市民已適應自備環保購物袋。