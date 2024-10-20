走塑死線將至紙木替代品被批「廢物轉移」　環團促推重用餐盒飲食業倡客自備｜am專題

管制即棄塑膠產品適應期明日(21日)屆滿，次階段管制緊接明年實施。綠領行動總幹事何漢威表示，商戶在適應期內棄用塑膠品，改用紙製和木製品，形如「廢物轉移」，不符政策原意，促政府在第二階段管制中推出鼓勵商戶使用重用餐盒的計劃。香港餐飲聯業協會會長黃家和認同，政府應鼓勵重用餐盒的使用，建議由食客自備。

記者︰曾偉龍

港府今年4月實施首階段管制即棄塑膠產品，明天是適應期最後一天。環境局局長謝展寰早前發表網誌指，環保署巡查發現約有3成食肆已不再提供任何外賣餐具，酒店業界及零售業界符合新法例要求比例已超過95%，並冀大眾實踐「走塑、走即棄、綠色回收」。

何漢威批重用餐盒推廣不足

綠領行動總幹事何漢威向《am730》表示，普遍商戶已找到質素良好的塑膠替代品，轉用已做得「八八九九」，「有部分地方未完全做到……(堂食)珍珠奶茶封口膠膜」，期望政府可於明年首季實施法例第二階段，同樣設適應期讓商戶適應。

但他指出，商戶只是將塑膠產品改成紙製或軟木製產品，形如「廢物轉移」，並非減少即棄廢物的法例原意。他建議，政府應在明年「走塑」第二階段大力宣傳和支持租借可重用餐具的公司，「呢啲公司係做緊政府想做嘅嘢，但政府推廣不足」，而有關公司的技術已經成熟，若有市場有需求，可以大幅增量配合，「香港人適應力好強，起初唔知紙飲筒、紙叉邊度搵，而家都好容易」。

劉祉鋒倡明年推優惠鼓勵重用餐盒

綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，「走塑」首階段非常順利，但現時市面普遍以即棄的紙、木、竹製品取代即棄塑膠產品，對減少堆填區壓力沒有明顯效果，建議政府與業界溝通，趁勢盡早在明年初推行「走塑」第二階段，同步鼓勵重用餐具，例如政府可在實施首一至兩個月與食店配對，資助向使用可重用餐盒食客提供「一蚊幾毫」優惠，「司機、地盤工人係困難，可以繼續用非塑膠嘅即棄餐具，返工落嚟食可以借用重用餐盒，放工攞嚟還」。

他又指，分階段「走塑」反映港人適應力強，批評政府低估港人對環保措施的適應力，「保守咗啲，較為驚恐一啲」，建議分階段重啟垃圾徵費，先於政府處所和宿舍先行，並邀請各大工商機構同行，並由易至難分多批推展，「私樓屋苑行先，三無(大廈)最後先，可以睇住個勢(推展)，可以加快，三個月就下一批」。