走塑死線將至紙木替代品被批「廢物轉移」　環團促推重用餐盒飲食業倡客自備｜am專題

管制即棄塑膠產品適應期明日(21日)屆滿，次階段管制緊接明年實施。綠領行動總幹事何漢威表示，商戶在適應期內棄用塑膠品，改用紙製和木製品，形如「廢物轉移」，不符政策原意，促政府在第二階段管制中推出鼓勵商戶使用重用餐盒的計劃。香港餐飲聯業協會會長黃家和認同，政府應鼓勵重用餐盒的使用，建議由食客自備。
記者︰曾偉龍
港府今年4月實施首階段管制即棄塑膠產品，明天是適應期最後一天。環境局局長謝展寰早前發表網誌指，環保署巡查發現約有3成食肆已不再提供任何外賣餐具，酒店業界及零售業界符合新法例要求比例已超過95%，並冀大眾實踐「走塑、走即棄、綠色回收」。
何漢威批重用餐盒推廣不足
綠領行動總幹事何漢威向《am730》表示，普遍商戶已找到質素良好的塑膠替代品，轉用已做得「八八九九」，「有部分地方未完全做到……(堂食)珍珠奶茶封口膠膜」，期望政府可於明年首季實施法例第二階段，同樣設適應期讓商戶適應。
但他指出，商戶只是將塑膠產品改成紙製或軟木製產品，形如「廢物轉移」，並非減少即棄廢物的法例原意。他建議，政府應在明年「走塑」第二階段大力宣傳和支持租借可重用餐具的公司，「呢啲公司係做緊政府想做嘅嘢，但政府推廣不足」，而有關公司的技術已經成熟，若有市場有需求，可以大幅增量配合，「香港人適應力好強，起初唔知紙飲筒、紙叉邊度搵，而家都好容易」。
劉祉鋒倡明年推優惠鼓勵重用餐盒
綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，「走塑」首階段非常順利，但現時市面普遍以即棄的紙、木、竹製品取代即棄塑膠產品，對減少堆填區壓力沒有明顯效果，建議政府與業界溝通，趁勢盡早在明年初推行「走塑」第二階段，同步鼓勵重用餐具，例如政府可在實施首一至兩個月與食店配對，資助向使用可重用餐盒食客提供「一蚊幾毫」優惠，「司機、地盤工人係困難，可以繼續用非塑膠嘅即棄餐具，返工落嚟食可以借用重用餐盒，放工攞嚟還」。
他又指，分階段「走塑」反映港人適應力強，批評政府低估港人對環保措施的適應力，「保守咗啲，較為驚恐一啲」，建議分階段重啟垃圾徵費，先於政府處所和宿舍先行，並邀請各大工商機構同行，並由易至難分多批推展，「私樓屋苑行先，三無(大廈)最後先，可以睇住個勢(推展)，可以加快，三個月就下一批」。
黃家和冀次階段設6個月適應期
香港餐飲聯業協會會長黃家和指，超過90%食店已滿足法例要求，相信餘下小部分食店不會以身試法，而雖然環保餐具整體成本高於塑料餐具，但現時有三成外賣食客自備餐具，部分食肆亦會收取餐具附加費，可減少即棄餐具的使用，亦減輕食店成本。他指出，包括連鎖集團等食店已經棄用塑料容器，相信明年實施第二階段將容器餐具「走塑」延至外賣客不會有很大困難，但希望政府仍給予6個月的適應期。
對於食店使用重用餐盒，黃家和認為，借還重用餐具服務暫未成熟，若由餐廳負責清洗餐盒，令成本增加，同時要符合衞生，仍然未可做到，反建議由食客自備容器和餐具，自行負責清洗。
藥房業指膠棉花棒近斷貨
經營藥房生意的港九藥房總商會副會長劉愛國則表示，即棄塑膠產品管制後，廠商亦沒有出產膠製的棉花棒和牙籤，藥房早已改售紙質或木製的替代品，沒有加價，顧客亦願意接受，而藥房業所有的膠棉花棒和膠牙籤餘貨亦不多，「廠唔出，差唔多斷晒，我(的藥房)都冇喇」。
即棄塑膠餐具管制詳情
|產品
|第一階段
|第二階段
|禁止銷售予最終消費者，禁止在餐飲處所向堂食和外賣顧客提供
|禁止銷售予最終消費者，禁止在餐飲處所向堂食和外賣顧客提供
|杯、杯蓋、食物容器、食物容器蓋
|
禁止在餐飲處所向堂食顧客提供
|禁止銷售予最終消費者；禁止在餐飲處所向堂食和外賣顧客提供
即棄塑膠產品管制詳情
|第一階段
|第二階段
|禁止銷售和免費供應棉花棒、氣球棒、充氣打氣棒、熒光棒、派對帽、氧化式可分解塑膠產品(不論是否即棄性質)、雨傘袋、食物膠籤、膠牙籤
|禁止銷售和免費供應多環膠圈套、枱布、牙線棒
|禁止免費供應酒店和賓館洗漱梳妝用品(膠柄牙刷、塑膠包裝牙膏、浴帽和剃刀等、指甲銼、梳、載於即棄塑膠容器的洗髮露、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液)和房間內提供的即棄膠樽裝水、宣傳用塑膠包裝紙巾、非醫療用透明即棄膠手套
|禁止免費供應耳塞
|禁止製造氧化式可分解塑膠產品(不論是否即棄性質)
|禁止製造氧化式可分解塑膠產品(不論是否即棄性質)
資料來源︰環境及生態局