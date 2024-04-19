走塑｜下周一起實施後外賣點算好？膠用具「禁品」逐個數

今年多項環保政策相繼落實，雖然垃圾徵費推遲至8月實施，但管制即棄塑膠的新措施如期在4月22日「世界地球日」推行。政府當日起對多項即棄塑膠產品實施規管：包括限制膠柄棉花棒、膠牙籤、雨傘袋、熒光棒、汽球棒等在市面出售或免費派發；市民到餐廳堂食，將不再獲發即棄塑膠餐具，住酒店亦不獲免費提供即棄塑膠洗漱用品。距離政策實施尚餘一星期，大家是否清楚措施內容？一起透過以下幾條問答題，溫習「走塑」詳情。
文章出處：「當代中國」網站
1. 甚麼東西從此無得賣或不能免費派發？
4月22日開始，政府限制以下3類即棄塑膠產品銷售：
第一是即棄塑膠餐具，包括所有發泡膠餐具、膠飲管、膠製飲料拌棒，以及市民燒烤常備的膠叉、膠刀、膠匙羮及膠碟。市民可購買木製、竹製、紙製或其能可循環再用的餐具取代。
第二是即棄膠生活用品，包括膠柄棉花棒、膠牙籤、蛋糕裝飾及雨傘袋。目前市面已有不少紙製、木製或竹製棉花棒或牙籤作為替代品面世；至於雨傘袋則需習慣自行攜帶，或使用商場等地提供的雨水去除器瀝乾水份。
第三類是一些常見於節慶的即棄塑膠產品，例如汽球棒、熒光棒、派對帽及演唱會常見的充氣打氣棒等。針對這些娛樂項目，環保署認為可改用木製轉響板代替打氣棒發聲，以重用式的LED發光棒代替熒光棒，一樣有氣氛。
任何人違反有關法例，環保署將發出2,000元定額罰款通知書，最高罰款更可達10萬元。
2. 食肆不提供即棄膠餐具 外賣用甚麼盛載？如何食用？
4月22日開始，食肆不會再向堂食的市民，提供任何即棄塑膠容器和餐具；不過在外賣的情況下，食肆仍可使用膠杯和膠飯盒（發泡膠容器除外）去盛載飲品和食物，但就不能派發塑膠餐具，要以木製、竹製、紙製或其他可循環再用的餐具去代替。
針對新措施，有連鎖食肆公布安排，其中大快活推出外賣餐具包，讓市民以2元加購不鏽鋼餐具，或以1元加購木製或竹製餐具。
3. 網購受規管物品是否犯法？
政府強調，法例只規管商戶銷售及提供相關的即棄塑膠物品，市民購買或使用任何即棄塑膠物品都不會犯法。
4. 一些產品本身附送即棄塑膠餐具 新措施下有何影響？
預先包裝的食品及飲品屬於豁免項目，不受新例影響，因此杯麵附贈的膠叉、雪糕內藏的膠羮，或紙包飲品送的吸管，仍可繼續提供。
對於坊間一度誤傳膠柄牙線棒和牙縫刷即將禁售，政府澄清，膠柄牙線棒和牙縫刷並非現階段的規管項目，市面仍可出售。
另外，向有醫療需要的人供應即棄膠飲管可獲豁免。
5. 入住香港酒店一定要自備衞浴用品？
雖然新措施下，酒店不能再免費提供即棄塑膠梳洗用品和膠樽裝水，但可在收費的情況下如常提供，而法例並沒有就酒店的收費水平設定任何限制。
6. 之後會否進一步禁售或規管更多塑膠產品？
會。根據政府新聞處資料，立法會在2023年10月18日通過管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的條例草案，新規定分兩階段實施，首階段在今年4月22日推行，並計劃於明年（2025年）推行第二段階規管。
雖然第二階段措施的實際推行日期未定，但當局已預告，會在第二階段全面禁止食肆向堂食和外賣顧客提供即棄塑膠餐具，另亦會進一步禁止商戶銷售和免費供應膠枱布、牙線棒及多環膠圈套（用作捆綁罐裝飲品的膠圈）等物品，以及禁止免費供應耳塞。
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