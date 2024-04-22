走塑｜今起實施後外賣點算好？膠用具「禁品」逐個數 (更新)

1. 甚麼東西從此無得賣或不能免費派發？ 4月22日開始，政府限制以下3類即棄塑膠產品銷售： 第一是即棄塑膠餐具，包括所有發泡膠餐具、膠飲管、膠製飲料拌棒，以及市民燒烤常備的膠叉、膠刀、膠匙羮及膠碟。市民可購買木製、竹製、紙製或其能可循環再用的餐具取代。 第二是即棄塑膠生活用品，包括膠柄棉花棒、膠牙籤、蛋糕裝飾及雨傘袋。目前市面已有不少紙製、木製或竹製棉花棒或牙籤作為替代品面世；至於雨傘袋則需習慣自行攜帶，或使用商場等地提供的雨水去除器瀝乾水份。 第三類是一些常見於節慶的即棄塑膠產品，例如汽球棒、熒光棒、派對帽及演唱會常見的充氣打氣棒等。針對這些娛樂項目，環保署認為可改用木製轉響板代替打氣棒發聲，以重用式的LED發光棒代替熒光棒，一樣有氣氛。 任何人違反有關法例，環保署將發出2,000元定額罰款通知書，最高罰款更可達10萬元。

2. 食肆不提供即棄膠餐具 外賣用甚麼盛載？如何食用？ 4月22日開始，食肆不會再向堂食的市民，提供任何即棄塑膠容器和餐具；不過在外賣的情況下，食肆仍可使用膠杯和膠飯盒(發泡膠容器除外)去盛載飲品和食物，但就不能派發塑膠餐具，要以木製、竹製、紙製或其他可循環再用的餐具去代替。 針對新措施，有連鎖食肆公布安排，其中大快活推出外賣餐具包，讓市民以2元加購不鏽鋼餐具，或以1元加購木製或竹製餐具。

3. 網購受規管物品是否犯法？ 政府強調，法例只規管商戶銷售及提供相關的即棄塑膠物品，市民購買或使用任何即棄塑膠物品都不會犯法。 4. 一些產品本身附送即棄塑膠餐具 新措施下有何影響？ 預先包裝的食品及飲品屬於豁免項目，不受新例影響，因此杯麵附贈的膠叉、雪糕內藏的膠羮，或紙包飲品送的吸管，仍可繼續提供。 對於坊間一度誤傳膠柄牙線棒和牙縫刷即將禁售，政府澄清，膠柄牙線棒和牙縫刷並非現階段的規管項目，市面仍可出售。 另外，向有醫療需要的人供應即棄膠飲管可獲豁免。