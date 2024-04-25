走塑｜供應商示範環保餐具現尷尬場面　竹刀鋸扒一分鐘兩度「斷叉」

首階段管制即棄塑膠餐具及產品的法例已實施，坊間對新政策有爭議，批評替代的餐具質素參差難以使用。由環保署設立、為飲食業界提供替代膠餐具的產品資訊的「綠色餐具平台」今日(25日)舉行展示會，邀請4間本地環保餐具供應商，向傳媒示範使用部分非塑膠即棄餐具產品。不過有產品供應商示範使用拼接竹餐具「鋸扒」時發生小插曲，用以輔助的竹叉一分鐘內斷裂兩次，替換後最後要花10多秒方成功鋸開牛扒，場面尷尬，片段亦廣為在社交平台傳播。

供應商解釋指，因其所用產品為「入榫式」餐具，由一支有榫位的竹柄配以可分離的竹叉、叉頭組成，若多次把換或使用餐具的接駁位會造成磨損鬆脫，而設計拼接餐具是希望用盡物料，避免造成浪費。

紙餐具易折斷變軟 「必然會發生」

其中一間供應商的負責人示範以竹製刀叉切開扒類食物，又示範用紙製飯羹盛起糯米雞。負責人表示，之前有意見反映紙羹不能盛起糯米雞，由於是湯羹，故設計上有孤度，他示範所用的紙製飯羹設計較為直身，較容易盛起糯米雞。他認為，要視乎甚麼菜式去使用甚麼形狀的餐具。

另一間供應商的負責人示範以紙吸管飲用珍珠奶茶，能一次便成功把吸管刺穿奶茶杯的膠膜、插入奶茶杯。負責人認為香港的環保餐具仍處於起步階段，相信未來會有更多更完善的產品；亦有供應商指，留意到市民對環保餐具的反應，指紙餐具容易折斷、變軟，這些情況是必然會發生，只是市民太習慣使用塑膠，不應將責任歸咎於政府。被問及有人反映紙飲管有味道，供應商稱「冇辦法，紙畢竟有紙味，膠都有膠味。」

「綠色餐具平台」網頁提供供應商及餐具產品的列表，平台指通過審批並載列在平台的產品，均符合管制計劃的非塑膠要求，並提高即棄塑膠餐具替代品市場的透明度。