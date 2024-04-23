走塑｜供應商：紙匙羹非用作舀飯　餐飲業：慢慢會淘汰一批做得不好的產品

環保餐具供應商創辦人葉柏麟在電台節目指，可以用木或竹製作叉及刀，但不能壓出弧度。因此，要用紙製作有弧度的湯匙，但硬度不足，不夠力舀飯。葉柏麟表示紙湯匙是用來吃湯麵，可以承載湯及麵。他指飯羹、湯羹弧度上有分別，而硬度涉及成本問題，因硬度取決於厚度，例如一支匙羹2克，如果做到3克、4克，就會比較硬，但成本則會隨之增加，上升幅度可能達30%、40%。

管制即棄塑膠產品已經生效，市民反映紙匙羹難用而且容易損壞。環保餐具供應商指紙匙羹設計並非用作舀飯，餐飲業界則指慢慢會淘汰一批做得不好的產品。

強調餐具獲食品安全認證

葉柏麟表示，餐盒價格約上升20%至30%，餐具便宜一點，而紙飲管一類的餐具，價格可能達2倍之多。他認為即使多人使用環保餐具，售價不會下跌太多，只是1%或2%之差。被問到餐具是否獲安全認證，葉柏麟強調餐具獲食品安全認證，但不能避免材料本身的氣味。

稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮在同一節目表示，竹製碗成本較膠碗高約50%，而餐具包成本則上升約26%。於2019年已有竹製碗，起初出現浸軟、滲漏、碗蓋蓋不實等問題，隨著生產商技術改進，現時已大有改善。他稱需要顧客用時間適應環保餐具，相信生產商和供應商會改善。現時是首階段管制即棄塑膠產品，邱金榮認為食肆仍在選擇質素好的供應商，慢慢會淘汰一批做得不好的產品，對於接下來的階段感到樂觀。