走塑｜便攜餐具銷量增四成　環團倡食肆推優惠

商戶︰政府應與業界合作宣傳自備餐具 近日推售「走塑必備餐具」的民族風露營用品專門店負責人區先生表示，本月便攜餐具銷量較去年10月和11月微增約10%，顧客最關注餐具的重量、功能和佔據的空間，附有便攜袋的三件裝餐具（匙、叉、箸）最受歡迎。 現時未見有大量顧客選購自備餐具，區先生認為，政策急進出台惹公眾反感，焦點落在即棄餐具，政府仍應加強與業界合作宣傳，推動自備餐具，「喺食肆同賣可重用餐具嘅舖頭貼海報，食緊嗰時有需要先會想買，電視廣告冇用」。 製作紀念品的六六餐具總經理胡先生亦指，不少企業在疫情後訂造旅行相關禮品，近月已改訂可重用餐具，收到的查詢較本年初增加約三成，以不鏽鋼餐具為主，因較市面上的竹木餐具更美觀和耐用。

蕭 頴 妍籲食肆推優惠助食客適應 綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍表示，「走塑」政策推出僅數天，自備餐具銷售增長，顯示新措施有成效；政府推出的「走塑有賞」應用程式的參與食肆不多，「市民甚至唔知有呢個推廣活動」，而宣傳較依賴「大嘥鬼」社交媒體專頁，應加強宣傳。 她又指，社會現時聚焦即棄餐具需要額外收費，食肆可多推廣為自備餐具提供優惠，協助食客養成習慣，亦減少餐具成本。她又指，現時確有食肆員工對自備餐具的份量和衞生情況與食客有爭拗，料新法例下雙方會慢慢適應，至於因職業或匆忙未能自攜餐具的人士，食肆長遠應提供租借餐具。她又強調，自備和租借餐具才是環保選擇，因無論是紙、木或竹材質的替代餐具除非會回數，否則仍會製造垃圾。