走塑｜堂食壽司和熟食改用紙盒密封包裝　DONKI：外賣塑膠包裝如常供應

即棄塑膠餐具及其他塑膠產品管制措施已經生效，首階段措施禁止銷售或供應膠餐具、膠碟等，但容許繼續使用和銷售未有成熟替代品的膠碗、膠盒等食物容器。連鎖DON DON DONKI的部分壽司和三文魚等刺身，在「走塑」首日起由以往的透明膠盒改用密封紙盒盛載。

DONKI今日(24日)在社交網站解釋，周一「走塑」當日起已特別為店內用餐區的顧客，新增紙盒包裝的壽司和熟食等食品，而原本塑膠外賣盒包裝的食品亦如常供應，又稱歡迎購買外賣的顧客選購塑膠外賣包裝的款式。另外，環境及生態局今日亦透過「大嘥鬼」社交專頁指，以零售業務為主的超市在出售各種已包裝好的食物，如盒裝壽司時，情況如一般銷售和外賣一樣，因此不論顧客是否在超市即場享用，超市仍可選用膠盒和膠蓋盛載外賣壽司，包括透明盒。