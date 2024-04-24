走塑｜堂食壽司和熟食改用紙盒密封包裝　DONKI：外賣塑膠包裝如常供應

即棄塑膠餐具及其他塑膠產品管制措施已經生效，首階段措施禁止銷售或供應膠餐具、膠碟等，但容許繼續使用和銷售未有成熟替代品的膠碗、膠盒等食物容器。連鎖DON DON DONKI的部分壽司和三文魚等刺身，在「走塑」首日起由以往的透明膠盒改用密封紙盒盛載。
DONKI今日(24日)在社交網站解釋，周一「走塑」當日起已特別為店內用餐區的顧客，新增紙盒包裝的壽司和熟食等食品，而原本塑膠外賣盒包裝的食品亦如常供應，又稱歡迎購買外賣的顧客選購塑膠外賣包裝的款式。另外，環境及生態局今日亦透過「大嘥鬼」社交專頁指，以零售業務為主的超市在出售各種已包裝好的食物，如盒裝壽司時，情況如一般銷售和外賣一樣，因此不論顧客是否在超市即場享用，超市仍可選用膠盒和膠蓋盛載外賣壽司，包括透明盒。
▼DONKI部分壽司和刺身改用密封紙盒▼
網民：睇唔到佢乾晒定新鮮啲
互聯網日前流傳一張DONKI凍櫃照片，可見櫃內擺滿用紙盒或紙碗盛載的日式食品，其中頂部設計由以往透明變成密封，再在外邊附帶紙條顯示盒內食品的圖片。發帖者形容「失去咗先識得珍惜……完全睇唔到內籠。」相片引起網民熱議，有人戲言設計如同「盲盒」，「睇唔到點揀？全部比人揭過晒嚟睇又點買得落手？死得啦！」
有人就認為消費者難以再選購質素較好的刺身，「邊×個會買盒入面完全唔知係乜既(嘅)野(嘢)？盲盒咩」、「買嗰陣都睇唔到佢係乾晒定新鮮啲，真係玩嘢咩」、「睇唔到都唔知入面係乜，最撚慘如果有蟲都睇唔到，我仲敢搏。」亦有網民擔心食物品質，「隨時入邊啲壽司壞曬個盒都未凍」、「都唔俾人睇吓個樣點買啫」、「邊個話冇得揀？師奶逐盒同你揭開嚟揀」、「睇到都唔×想食」。有人就留言獻計稱店舖可先用玻璃蓋展示，至結帳時才轉用紙盒，或先用保鮮花包裹直至被選購，「將啲蓋放埋一邊，顧客自己選購，自己蓋嗰蓋上去收都可以。」