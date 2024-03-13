走塑｜張宇人：幾乎每個環境局長都與我「打架」 冀減少檢控食肆

首階段即棄塑膠管制4月22日實施，管制9種即棄膠餐具，包括禁止商戶提供或銷售即棄發泡膠餐具、飲管、膠刀和膠叉等。飲食界立法會議員張宇人提到從政20多年，幾乎每個環境局局長都與他「打架」，而現任環境及生態局局長謝展寰最能合作，促請他在推行「走塑」措施時，減少檢控違例食肆。 立法會大會今日的口頭質詢討論「走塑」措施，張宇人發言時指，認為謝展寰明白飲食業的困難，希望執行政策時是口頭警告違例食肆，教導業界政策詳情、如何上網看膠餐具的代替品，「好過太快檢控」。至於提出口頭質詢的議員陳克勤指，即使社會支持政策，「一去到做，就出現具體問題同疑問」。他認同政府努力宣傳政策，但要改善深入程度，要「入屋」，令市民聽得明白，避免環保政策知易行難的困局。

謝展寰希望建立正面文化 謝展寰回應指，由推行垃圾徵費及「走塑」政策取得很多經驗，明白要市民了解措施，不是透過電視和單張則能簡單宣傳，而是讓大家有更多參與經驗。有關「走塑」政策，環保署陸續走訪2萬間中小型食肆，「在地」講解政策，至今有80%中小型食肆未開始預備替代品，其餘已開始轉換替代品，會在半年適應期內再探訪未準備好的食肆，了解他們購買代替品的困難。即使適應期過了，也會先協助食肆，如屢勸不改、「唔聽話」才會執行定額罰款。謝展寰指希望建立正面文化，「積極、開心去做」，而非強硬執法。