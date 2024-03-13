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2024-03-13 11:55:01

走塑｜張宇人：幾乎每個環境局長都與我「打架」　冀減少檢控食肆

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走塑｜張宇人：幾乎每個環境局長都與我「打架」　冀減少檢控食肆

走塑｜張宇人：幾乎每個環境局長都與我「打架」　冀減少檢控食肆

首階段即棄塑膠管制4月22日實施，管制9種即棄膠餐具，包括禁止商戶提供或銷售即棄發泡膠餐具、飲管、膠刀和膠叉等。飲食界立法會議員張宇人提到從政20多年，幾乎每個環境局局長都與他「打架」，而現任環境及生態局局長謝展寰最能合作，促請他在推行「走塑」措施時，減少檢控違例食肆。

立法會大會今日的口頭質詢討論「走塑」措施，張宇人發言時指，認為謝展寰明白飲食業的困難，希望執行政策時是口頭警告違例食肆，教導業界政策詳情、如何上網看膠餐具的代替品，「好過太快檢控」。至於提出口頭質詢的議員陳克勤指，即使社會支持政策，「一去到做，就出現具體問題同疑問」。他認同政府努力宣傳政策，但要改善深入程度，要「入屋」，令市民聽得明白，避免環保政策知易行難的困局。

謝展寰希望建立正面文化

謝展寰回應指，由推行垃圾徵費及「走塑」政策取得很多經驗，明白要市民了解措施，不是透過電視和單張則能簡單宣傳，而是讓大家有更多參與經驗。有關「走塑」政策，環保署陸續走訪2萬間中小型食肆，「在地」講解政策，至今有80%中小型食肆未開始預備替代品，其餘已開始轉換替代品，會在半年適應期內再探訪未準備好的食肆，了解他們購買代替品的困難。即使適應期過了，也會先協助食肆，如屢勸不改、「唔聽話」才會執行定額罰款。謝展寰指希望建立正面文化，「積極、開心去做」，而非強硬執法。

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批發及零售界議員邵家輝提到，今次措施無阻止市民由網上在境外購得受管制膠產品，而市民北上消費時亦可購買有關產品來港，關注對環保政策及香港零售業的影響。謝展寰回應指，其他地方例如內地亦陸續實施「走塑」措施，隨着將來和香港政策收窄距離，對本港零售業不會有明顯影響。他又指市民在特殊情況帶膠產品回港，「對大圖像冇乜影響」。

考慮合併「走塑有賞」及「綠綠賞」

環保署現有「走塑有賞」手機應用程式，謝展寰交代涉及的開支是140萬元，而截至今年2月底有3千下載量。由於環保署另一個手機應用程式「綠綠賞」至今有約50萬下載量，當局會考慮合併兩個應用程式，方便市民「一站式走塑」。

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走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖）
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