走塑｜政府會到訪全部2萬間小型食肆解說　會按部就班處理網購包裝

首階段禁用即棄塑膠產品在4月22日起實施。環境及生態局局長謝展寰說，政府會走訪全港所有2萬間小型食肆講解措施，同時會聯絡餐具供應商，讓他們知悉法例，不再購入受管制的即棄塑膠餐具。

謝展寰在立法會相關委員會會議上指，如果食肆囤積了即棄塑膠餐具，建議在新例實施半年的適應期內盡快「清貨」。他表示業界一般不會有多於半年的存貨，如屆時仍有存貨，可以轉口，相信不會全部變成垃圾。民建聯議員梁熙關注，部分人到快餐店買外賣，之後改變主意轉為堂食，如在堂食使用受管制的即棄餐具會否違法。謝展寰回應指不鼓勵市民這樣做，但不會違法，而在堂食用膠盒「打包」食剩的食物亦不會違法。他強調今次措施目標是源頭減廢，並非針對市民，因此市民在市面可買到的塑膠產品都不會犯法。