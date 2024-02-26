走塑｜政府會到訪全部2萬間小型食肆解說　會按部就班處理網購包裝

首階段禁用即棄塑膠產品在4月22日起實施。環境及生態局局長謝展寰說，政府會走訪全港所有2萬間小型食肆講解措施，同時會聯絡餐具供應商，讓他們知悉法例，不再購入受管制的即棄塑膠餐具。
謝展寰在立法會相關委員會會議上指，如果食肆囤積了即棄塑膠餐具，建議在新例實施半年的適應期內盡快「清貨」。他表示業界一般不會有多於半年的存貨，如屆時仍有存貨，可以轉口，相信不會全部變成垃圾。民建聯議員梁熙關注，部分人到快餐店買外賣，之後改變主意轉為堂食，如在堂食使用受管制的即棄餐具會否違法。謝展寰回應指不鼓勵市民這樣做，但不會違法，而在堂食用膠盒「打包」食剩的食物亦不會違法。他強調今次措施目標是源頭減廢，並非針對市民，因此市民在市面可買到的塑膠產品都不會犯法。
會按部就班處理網購包裝
民建聯議員葛珮帆關注不少網購產品過度包裝，政府並未有規管。謝展寰指規管網購產品牽涉面更多，目前正參考其他地區的做法，並要視乎首階段管制即棄塑膠產品的效果，會按部就班處理，避免令市民難以接受。
另外，謝展寰出席香港綠色周圓桌論壇時指，本港在2035年前會停用所有堆填區。首座位於石鼓洲外海人工島的廢物焚化爐，明年會投入運作。第二座設施則會位於屯門，爭取在2035年前有足夠能力處理都市廢物。謝展寰又指，香港目標在2035年停止使用燒煤發電，改為使用天然氣。但天然氣仍然有碳排放，有需要增加本港零碳發電比例，期望由目前只佔4分1，逐步增加至60%至70%，並正與大灣區城市商討增加供電來港，亦準備在將軍澳建設接電站，接收內地的零碳電力。