走塑｜新加坡媒體評論：《香港的環保風暴》

繼早前批評香港變成「趕客之都」，新加坡《聯合早報》再刊出同一位作者的評論文章，指香港的「走塑」以及垃圾徵費等問題，已成為香港新一輪的「環保風暴」。
《聯合早報》刊登作者戴慶成的文章，據報該作者是內地《環球時報》等媒體的撰稿人。早前曾指香港成為「趕客之都」，以及質疑港府的經濟方針等。今次他的文章針對近期香港的垃圾徵費以及立法監管即棄塑膠餐具作出評論。文章指，「走塑令」未有如垃圾徵費般在未推出已引起爭議而被迫押後，反映政府如要有效推動環保政策，應該分階段執行，並做好宣傳及配套措施，以讓有關業界有時間適應。
文章又指出，垃圾徵費的押後，雖然政府的解釋是大部份市民認為做法擾民，押後是「順應民意」，但戴指這客觀上予人輕率行事的感覺，令政府的威信受影響。他又指，政府雖然致力推動經濟發展，但希望盡快取得成效的意願卻是欲速則不達，認為政府在推動政策時應循序漸進，不應有一步到位的心態。
文章提到，香港在討論垃圾徵費其實已有20年，原計劃本月實後，及後又因為反對聲音而押後，環境及生態局長謝展寰近期甚至表示未確定是否8月推行，意味當局可能擱置計劃。戴指出過去一個多月在環保方面的爭議，揭示港府未來在施政的工作其實並不容易。