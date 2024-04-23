走塑｜新加坡媒體評論：《香港的環保風暴》

首階段實施管制即棄塑膠產品今起生效，禁止食肆向堂食顧客提供，到2025年實施第二階段，會全面禁止向堂食和外賣顧客提供。(鍾式明攝)

繼早前批評香港變成「趕客之都」，新加坡《聯合早報》再刊出同一位作者的評論文章，指香港的「走塑」以及垃圾徵費等問題，已成為香港新一輪的「環保風暴」。

《聯合早報》刊登作者戴慶成的文章，據報該作者是內地《環球時報》等媒體的撰稿人。早前曾指香港成為「趕客之都」，以及質疑港府的經濟方針等。今次他的文章針對近期香港的垃圾徵費以及立法監管即棄塑膠餐具作出評論。文章指，「走塑令」未有如垃圾徵費般在未推出已引起爭議而被迫押後，反映政府如要有效推動環保政策，應該分階段執行，並做好宣傳及配套措施，以讓有關業界有時間適應。