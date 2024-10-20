走塑｜有台灣菜食肆轉用較貴蔗渣飲管　已轉環保餐具不擔心政府執法

台灣菜餐廳「臺北棧」老闆Jacky接受《am730》訪問稱，旗下3間餐廳會在適應期屆滿當天正式轉用環保餐具，「仲有(膠餐具)存貨，掉都係環保問題」，又指外賣生意僅佔生意額不到5%，對他而言在堂食和外賣均用到的膠飲管會構成尤其大的影響。他透露，過往會定期向內地廠商訂20箱膠飲管，當中一半是4,000支一箱的細飲管，另一半是1,500支一箱的粗飲管。

「在生意好時只需4至5個月便能用完」，Jacky在年初時原以為可在適應期完結前用完存貨，惟港人北上成風和經濟變差等因素，使其生意額大跌之餘也無法用完所有膠飲管。他透露，餐廳現時還有4箱膠飲管存放在內地倉庫，3間餐廳合計亦有過千支未用，即累計有過萬支膠飲管須處理。Jacky表示，餐廳內的膠飲管會送給員工自用，並已通知內地廠商把剩餘4箱膠飲管轉贈內地有需要食肆。

選用蔗渣製飲管代替

至於代替的飲管，Jacky自行在內地選用了一種以不含「聚乳酸」(PLA)符合當局要求的蔗渣製飲管，其口感雖自帶少許甜味，但觸感與塑膠相似、非常堅挺、不會浸淋。Jacky指，此物料在港較為罕見，故他需要自行向內地訂貨和承擔運輸費用。「香港代理商嘅紙飲管一支0.1港元連運費，蔗渣飲管要0.18人民幣一支，仲唔包運費」，估計相關成本會增加兩成。被問到為何選用成本較貴的飲管，Jacky認為紙飲管或令客人餐飲體驗變差，雖說成本增加，「但都係每杯嘢飲多咗兩仙(成本)」，故相信未必需要把成本轉嫁消費者。