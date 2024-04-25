走塑｜環保署被指曾稱超市用餐屬堂食 署方：超市貨品架上供選購屬外賣 可用膠盒

首階段走塑措施本周一(22日)正式實施，近日Donki的「盲盒壽司」惹來熱議！「大嘥鬼」社交專頁昨日(25日)表示，在超市範圍內享用壽司，與一般銷售和外賣情況一樣，超市仍然可以用膠盒和膠蓋盛載外賣壽司。惟根據環保署日前向零售服務業界提供培訓講座的文件，當中提及「熟食部售賣食物，供客人在超級市場内用餐區進食」屬堂食，不能提供即棄膠餐具，引來條例不清晰的疑慮。環保署今晚(25日)發稿稱，一些以零售為主的業務場所如超市，與商場或大型百貨公司內的美食廣場的經營模式並不相同，超市有關貨品是放置在貨架上，供顧客選購，並便利顧客將該貨品帶離該場所，此舉視作外賣，可使用膠杯和膠食物盒，與顧客在何地進食並無關係。

環保署表示，一些以零售為主的業務場所如超級市場、百貨公司，會銷售已預先包裝可供即時食用的食物，例如盒裝壽司、三文治，有關貨品是放置在貨架上，供顧客選購，並便利顧客將該貨品帶離該場所。這種業務模式視作外賣，因此可使用膠杯和膠食物盒。顧客在甚麼地方進食，並無關係。

美食廣場的預先包裝食物同視作外賣 可用塑膠包裝 而商場或大型百貨公司內的美食廣場的經營模式並不相同。美食廣場內的食店一般會按顧客下單而即時製備和提供食物，美食廣場亦有用餐區供顧客堂食，這種業務模式基本上與一般餐廳無異，因此美食廣場內的食店須遵守就堂食的餐具管制規定。和其他食肆一樣，如顧客是購買食品作外賣，則不會被視為提供堂食服務，可使用膠杯和膠食物盒。 美食廣場如提供預先包裝可供即時食用的食物如盒裝壽司、三文治，放置在貨架上，或是透過自動售賣機供顧客選購零售，並便利顧客將該貨品帶離該場所，按上述原則同樣視作外賣，因此也可使用膠食物盒包裝。

