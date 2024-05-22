走塑｜環境局：7成食肆首月已轉用非塑膠餐具 樂見市民逐漸接受

管制即棄塑膠新法例實施至今已一個月，環境及生態局今日(22日)表示，已走訪超過7,000間食肆，7成已在首月轉用非塑膠餐具。環境局表示，樂見業界全力配合「走塑」，市民亦逐漸接受使用可重用或非塑膠替代品，開始養成「走塑」習慣。
新法例上月22日正式實施，環境局表示，仍未轉用的食肆主要是希望在適應期內用完受規管產品的存貨，以避免浪費。只有少部分還正在尋找合適的替代餐具供應商。另外，局方已走訪超過5,000間零售店及酒店和賓館，符合新法例要求的比例更超過9成。
近7成中小型食肆繼續免費提供即棄餐具
環境局續指，現時主要的大型連鎖食肆已不會主動向外賣客人提供即棄餐具，部分會收取約1至2元的費用。他們表示，即棄餐具的使用已大為減少，約7至8成的外賣客人選擇外賣不要即棄餐具。走訪的小型食肆當中，約1成的食肆外賣不提供餐具，其餘食肆有1成至7成的外賣客人不需要即棄餐具。接近7成的中小型食肆繼續免費提供即棄餐具，收取費用的中小型食肆則大部分收取1至2元。局方稱，只過了1個月，絕大部分市民逐漸適應和接受使用可重用餐具，情況令人鼓舞。
局方表示，香港品質保證局會邀請供應商提交非塑膠餐具的質量及安全性相關證書或文件，以及把附有這些證書或文件的非塑膠餐具分列出來供參考，預計可在今年7月於「綠色餐具平台」推出。