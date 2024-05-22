走塑｜環境局：7成食肆首月已轉用非塑膠餐具 樂見市民逐漸接受

管制即棄塑膠新法例實施至今已一個月，環境及生態局今日(22日)表示，已走訪超過7,000間食肆，7成已在首月轉用非塑膠餐具。環境局表示，樂見業界全力配合「走塑」，市民亦逐漸接受使用可重用或非塑膠替代品，開始養成「走塑」習慣。

新法例上月22日正式實施，環境局表示，仍未轉用的食肆主要是希望在適應期內用完受規管產品的存貨，以避免浪費。只有少部分還正在尋找合適的替代餐具供應商。另外，局方已走訪超過5,000間零售店及酒店和賓館，符合新法例要求的比例更超過9成。