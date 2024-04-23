走塑｜稱對整體實行情況持正面態度　李家超：唔係影響大家生活好大

首階段管制即棄塑膠餐具及產品昨日實施，當中禁止商戶提供或銷售即棄發泡膠餐具、飲管、膠刀、膠叉、塑膠棉花棒、充氣打氣棒等。行政長官李家超今(23日)出席行會前表示，對整體實行情況持正面態度，認為「唔係影響大家生活好大」。

李家超說，對整體實行情況持正面態度，好多食肆或酒店等提供塑膠的地方，都有一系列措施落實計劃。在替代品方面，環保署平台提供了不同的選擇，多達700多種。他認為市民某些行為上的適應，共同推行環保概念是有需要的，坦言這些行為上的改變「唔係影響大家生活好大」，主要是替代品供應是充裕。

他續指，替代品的不斷改善會愈來愈滿足到市民要求，相信營商人士亦不斷優化替代品，目前替代品的供應是充足，認為幾仙、最多是兩三毫的費用成本在整體營運上是可以照顧得到。

李家超強調，環保概念是全球趨勢，許多先進城市已實行相當長時間，而香港只是在「走塑」方面剛剛落實，希望市民明白在環保意識中有負責。政府會不斷聽取意外，提供更多選擇給供應商。

慰問沙田渠務意外死者家屬 李：全面深入調查

對於沙田沙井2死工業意外，李家超指對死者及其家屬致以深切慰問，並會提供一切可行的幫助。工業意外方面，最重要是做出全面和深入調查，檢視為何會發生今次意外，而在密封工作環境的工作指引，已有更新版推出。