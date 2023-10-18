走塑｜立法會三讀通過即棄塑膠產品修例，議員憂易惹爭拗。

立法會周三（18日）三讀通過有關即棄塑膠產品的修例，明年4月22日起，將實施首階段管制。有議員表示，擔憂將來容易惹起爭拗。

第二階段禁免費供應即棄耳塞等

第一階段管制包括禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠及即棄膠餐具，例如攪拌棒、飲管、刀、叉等，以及禁止向堂食顧客提供任何即棄膠餐具，亦同時禁止銷售和供應其他塑膠產品，例如膠柄棉花棒、充氣打氣棒、雨傘袋等，並禁止酒店和賓館免費供應膠柄牙刷、膠梳、膠樽裝水等。

第二階段的管制包括禁止銷售和供應即棄膠枱布、膠牙線棒等，另外亦禁止免費供應即棄耳塞。政府今年3月向立法會提交《2023年產品環保責任(修訂)條例草案》，建議本地禁售即棄膠餐具、同時餐飲處亦不可向顧客提供，並管制即棄塑膠產品的製造、銷售和供應。