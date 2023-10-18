走塑｜立法會三讀通過即棄塑膠產品修例，議員憂易惹爭拗。

立法會周三（18日）三讀通過有關即棄塑膠產品的修例，明年4月22日起，將實施首階段管制。有議員表示，擔憂將來容易惹起爭拗。
第二階段禁免費供應即棄耳塞等
第一階段管制包括禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠及即棄膠餐具，例如攪拌棒、飲管、刀、叉等，以及禁止向堂食顧客提供任何即棄膠餐具，亦同時禁止銷售和供應其他塑膠產品，例如膠柄棉花棒、充氣打氣棒、雨傘袋等，並禁止酒店和賓館免費供應膠柄牙刷、膠梳、膠樽裝水等。
第二階段的管制包括禁止銷售和供應即棄膠枱布、膠牙線棒等，另外亦禁止免費供應即棄耳塞。政府今年3月向立法會提交《2023年產品環保責任(修訂)條例草案》，建議本地禁售即棄膠餐具、同時餐飲處亦不可向顧客提供，並管制即棄塑膠產品的製造、銷售和供應。
管浩鳴：太擾民會弄巧反拙
會上議員支持修例，亦擔心易惹爭拗或其他問題。飲食界張宇人指，因應修例對業界影響大，加上垃圾徵費將於明年同月實施，建議「走塑」措施不應早於明年5月1日實施；旅遊界的姚柏良憂慮，如酒店業界向顧客就膠梳等用品收費，容易引起爭拗，希望當局與業界商討指引，並給予足夠準備時間及做好宣傳。
而議員管浩鳴表示立法影響深遠，當局應該顧及實際需要以及不要太擾民，不然會弄巧反拙，他認為，在環保上教育比立法更重要；議員陳紹雄則指，目前修例仍存有灰色地帶，當局需要制定清晰指引。
環境及生態局局長謝展寰表示，修例是順應全球大趨勢，並標誌香港走塑步伐踏入新里程碑。他表示，政府會以多管齊下策略推行措施，包括設準備期、推行公眾教育及宣傳，以及採用風險為本方式執法。