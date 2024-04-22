走塑｜管制即棄塑膠產品生效　黃家和：環保餐具成本貴三成　或轉嫁消費者

走塑｜管制即棄塑膠產品今起生效，黃家和表示，相關成本貴30%或轉嫁消費者。(資料圖片)

今日(22日)是世界地球日，亦是本港首階段實施管制即棄塑膠餐具及產品法例生效日子。餐飲聯業協會會長黃家和在電台表示，食肆「走塑」後各類環保餐具成本可能貴30%，相信相關成本可能會轉嫁消費者，呼籲食客長遠自備餐具。

黃家和說，本港1.8萬間食肆，約三成已改用環保即棄餐具，特別是連鎖及大型食肆。他指各類環保餐具的用料，包括紙、木、竹或有機纖維等，整體成本較塑膠製品貴，每支塑膠飲管成本約1毫，但每支紙或竹製飲管則貴幾仙，其中竹製飲管成本更可能高達每支2至3毫，整體成本可能貴30%，認為有關成本或會轉嫁予消費者。

他呼籲食客長遠應自備餐具，又指現時有64間供應商可為食肆供應環保餐具，涵蓋逾730種餐具，相信各類餐具均可找到替代品，市民毋須擔心。他相信法例的6個月適應期過後，環保餐具供應商的入貨量隨之增加，到時環保餐具價格有機會進一步回落。

酒店業： 紙浴帽弄濕後易變形暫未找到 替代品

酒店營運總監、旅遊促進會總幹事崔定邦指，他營運的酒店今日起房內不會再提供即棄拖鞋和免費膠樽裝水，並會改用木製牙刷及紙包裝牙膏，相信住客可以輕易擠出牙膏。惟他指現時仍未找到質素好的浴帽和膠柄剃鬚刀之替代品，當中紙浴帽弄濕後容易變形走樣，效果不理想，希望環保署協助提供更多尋找替代品的渠道或名單。