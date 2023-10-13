走塑｜管制即棄塑膠餐具延至明年第2季實施 環團斥政府一拖再拖

政府原定最快今年第4季，實施首階段管制即棄塑膠餐具及即棄塑膠產品法例，當局最新表示，首階段最快明年第2季實施。環保署指立法會的法案委員會在今年3月底至6月底審議相關草案，按照立法會的程序，政府未能趕及7月中休會前，恢復草案的二讀辯論，當局要待立法會下周三復會才能動議草案。如果草案當日獲得通過，計及半年的過渡期，首階段管制措施將可在明年第2季實施，將於稍後公布具體實施日期。署方指會在通過草案後進行公眾教育，加強市民「走塑」及「源頭減廢」的意識。署方9月亦已推出「咪嘥盒食店」計劃，鼓勵市民培養買外賣時自備容器的習慣，下月中亦將有大型宣傳及公眾教育運動。

環團批評政府一拖再拖 環保組織綠領行動指，根據《香港固體廢物監察報告2021》，本港每日的都市固體廢物堆填區棄置量已高達11,358噸，其中廢塑膠為第二大都市固體廢物，達2,331公噸，佔21%。絕膠減塑政策遲一天實行，塑膠棄置量就每天增加。綠領行動對減塑法例一拖再拖表示非常失望，亦對政府能否達到《香港資源循環藍圖2035》的40%至45%中期減廢目標存疑，質疑政府所提出的減塑政策只屬「拖字訣」，根本未有充分決心及配套執行新政策。 組織指及早管制即棄塑膠，有助市民在明年4月實施垃圾收費前改變生活習慣，實行源頭減廢。惟現時推遲了管制即棄塑膠餐具的實施時間，就失去了有關正面效果。相反，兩條全新法例都剛好於明年第二季推行，市民在短時間內適應兩條新法例，此舉或會比原定實施時間引來更大反彈。

管制即棄塑膠餐具延至明年第2季實施 環團斥政府一拖再拖