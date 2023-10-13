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2023-10-13 18:24:54

走塑｜管制即棄塑膠餐具延至明年第2季實施　環團斥政府一拖再拖

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走塑｜管制即棄塑膠餐具延至明年第2季實施　環團斥政府一拖再拖

走塑｜管制即棄塑膠餐具延至明年第2季實施　環團斥政府一拖再拖

政府原定最快今年第4季，實施首階段管制即棄塑膠餐具及即棄塑膠產品法例，當局最新表示，首階段最快明年第2季實施。環保署指立法會的法案委員會在今年3月底至6月底審議相關草案，按照立法會的程序，政府未能趕及7月中休會前，恢復草案的二讀辯論，當局要待立法會下周三復會才能動議草案。如果草案當日獲得通過，計及半年的過渡期，首階段管制措施將可在明年第2季實施，將於稍後公布具體實施日期。署方指會在通過草案後進行公眾教育，加強市民「走塑」及「源頭減廢」的意識。署方9月亦已推出「咪嘥盒食店」計劃，鼓勵市民培養買外賣時自備容器的習慣，下月中亦將有大型宣傳及公眾教育運動。

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環團批評政府一拖再拖

環保組織綠領行動指，根據《香港固體廢物監察報告2021》，本港每日的都市固體廢物堆填區棄置量已高達11,358噸，其中廢塑膠為第二大都市固體廢物，達2,331公噸，佔21%。絕膠減塑政策遲一天實行，塑膠棄置量就每天增加。綠領行動對減塑法例一拖再拖表示非常失望，亦對政府能否達到《香港資源循環藍圖2035》的40%至45%中期減廢目標存疑，質疑政府所提出的減塑政策只屬「拖字訣」，根本未有充分決心及配套執行新政策。

組織指及早管制即棄塑膠，有助市民在明年4月實施垃圾收費前改變生活習慣，實行源頭減廢。惟現時推遲了管制即棄塑膠餐具的實施時間，就失去了有關正面效果。相反，兩條全新法例都剛好於明年第二季推行，市民在短時間內適應兩條新法例，此舉或會比原定實施時間引來更大反彈。

管制即棄塑膠餐具延至明年第2季實施　環團斥政府一拖再拖

管制即棄塑膠餐具延至明年第2季實施　環團斥政府一拖再拖

環團建議擴大管制範圍

組織又指首階段推出的管制即棄塑膠餐具，市面上早已有代替品，例如飲管、攪拌棒等，改以木、紙等素材，部分餐廳甚至已停止派發相關餐具，完全看不到政府再有理由推遲實施。在即棄塑膠產品方面，第二階段管制的產品如枱布等早已有替代物料，根本毋須待2025年才推行。組織形容各界如箭在弦，惟政府卻決而不行，對此感到失望。

因此，綠領行動要求政府全面管制即棄塑膠餐具及即棄塑膠產品措施，須不遲於2025年推行。另外，建議政府擴展管制即棄塑膠產品的範圍，包括進一步規管零售和物流運輸包裝物料，例如全面禁止或限制使用濕紙巾、會議或展覽所用的證件套、雪糕及杯麵內附的即棄膠餐具等。

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