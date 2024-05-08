走塑︱紙飲管驗出含PFAS致癌物　謝展寰：考慮邀供應商自願提交資料

首階段即棄塑膠餐具管制上月22日實施，食店需陸續轉用紙等替代物料餐具，但有外國大學研究指當地九成紙飲管樣本驗出化學物質PFAS，人體長期接觸可能增加患癌風險。環境及生態局局長謝展寰今(8日)回應議員陳紹雄書面質詢時指，香港品質保證局現時並無規定要求供應商提交PFAS資料，政府會考慮邀請供應商自願性提交相關證書或文件，以及把附有這些證書或文件的非塑膠餐具分列出來供參考。

謝： 每周 攝取 300 支 紙飲管 PFAS 含量才超標 謝展寰指，PFAS是一大類化學合成物質的總稱，廣泛存在於各種各樣的人工產品，尤其有表面塗料的產品，例如衣物、食品包裝材料、煮食用具和各種塑膠產品等，根據研究資料顯示，公眾因接觸含有小量PFAS商品而引致的健康風險十分低，又說根據報告的數據作推算，市民需要持續並大量攝取飲管內所有PFAS含量(約為每人每周300支)，才會超出歐洲食品安全局訂立的PFAS耐受攝取量，故正常情況下都毋須為此擔心。