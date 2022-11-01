走塑｜調查指62%人選環保包裝餐廳訂外賣 X世代最積極支持

近年港人環保意識上升，趨向少用塑膠及即棄餐具。有調查指，62%的受訪者偏好向採用環保包裝的餐廳訂購外賣，但有44%的受訪餐廳表示仍然未改用環保包裝，即使有意願採用環保包裝，缺乏資金支持成為主要的障礙。

外賣速遞平台「戶戶送」在9月和10月進行調查，探討消費者及餐廳對使用環保食物包裝的看法，及採用環保包裝所伴隨的機遇和挑戰。結果顯示，有61%受訪者在訂購外賣時，能否選用環保包裝成為首要條件之一，當中特別是X世代（46至55 歲）最積極支持環保包裝，有達69%的人表示，環保包裝是訂購外賣時的關鍵考慮因素；而Z世代（18至25 歲）中則只有57%表示認同。有62%受訪者同意更偏好向採用環保包裝的餐廳訂購外賣，當中有66%的受訪消費者表示訂購外賣時，願意為改用環保包裝而付出更多費用。

餐廳轉用環保包裝面臨多個障礙

而餐廳方面，轉用環保包裝時面臨3大障礙，48%餐廳指缺乏對可持續營運的資金支持；22%的餐廳表示公眾的環保意識偏低；19%的餐廳表示，環保包裝的供應商選擇有限。不過，70%受訪餐廳認同顧客偏好採用環保包裝的食肆，56%的餐廳表示已採用環保包裝；對於未有採用環保包裝的餐廳而言，主要的困難為營運成本增加，另外有逾60%正採用環保包裝的餐廳表示，轉用環保包裝後，營運成本增加了1至5%。另一方面，67%受訪餐廳認為津貼援助是改用環保包裝的最大推動力。

戶戶送在今年三月宣布推出環保合作計劃，讓戶戶送的餐廳夥伴可以高達 50%折扣的實惠價格採 購零塑環保外賣包裝。戶戶送香港區總經理許志賢表示，將繼續通過行動促進業界的可持續發展，並與相關持份者合作，探索更多鼓勵方案，同時呼應政府的管制即棄膠餐具計劃，加快實現「走塑」目標。